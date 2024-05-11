Работник ресторана в США мочился на продукты

Молодой человек меньше месяца проработал в Hereford House. За это время он не менее 20 раз испортил продукты. На допросе Хэнсон заявил полицейским, что к хулиганству его подстрекали мужчины с сайта знакомств. Он добавил, что «просто делал глупости».

Одной из жертв хулигана стал местный житель Джон Дюрретт. Вместе с матерью он ужинал в Hereford House. Через несколько часов у мужчины началось расстройство желудка.

В общей сложности порядка 140 человек обедали в стейк-хаусе за то время, пока Хэнсон там работал.

Американцу грозит лишение свободы в течение 13 месяцев и штраф в размере 100 тысяч долларов.

Ранее в Узбекистане более 50 человек отравились на свадьбе. Пострадавших госпитализировали с тошнотой и рвотой.