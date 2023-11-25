Работала на пределе. ПВО в Киеве признали неспособной защитить город

«Система, по сути, была просто на пределе. <…> Украина вообще ничего не может сделать, ни [Владимир] Зеленский, ни [Рустем] Умеров», - подчеркнул он.

Соскин заметил, что ситуация не изменится, если киевская ПВО перегрузит выпущенное по городу огромное количество беспилотников и ракет. Политик добавил, что средствами радиоэлектронной борьбы российские БПЛА подавить не получается.

Украинские власти, обратил внимание экс-советник Кучмы, просто неспособны защитить страну. Он предупредил, что ситуация будет только ухудшаться, если конфликт не завершится.

«Выдержать так город не сможет», - заключил политик.

Днем 25 ноября ВСУ сообщили, что на Украину совершили самую массированную атаку беспилотниками с начала спецоперации.