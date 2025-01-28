Рабочие устроили массовые забастовки на финских предприятиях

По данным журналистов, протестовать начали сразу несколько профсоюзов. Люди недовольны, что Центральное объединение профсоюзов отказало им в повышении зарплаты. Рабочие заявили, что хотят добиться приемлемых трудовых условий.

Издание выяснило, что митинги планируют прекратить через шесть дней. Участники протестов просят повысить оплату труда на 10% в течение следующих двух лет.

Забастовки затронули более ста крупных предприятий, среди них UPM, Nokia, Metso, Orion и другие. Журналисты отметили, что митинги негативно отразятся на жизни людей из-за нарушения авиасообщения и задержки доставки товаров.

В мае прошлого года во Франции закрылись более 75% аптек из-за всеобщей забастовки фармацевтов. Протестующие потребовали от правительства разработать план по борьбе с недостатком препаратов и повышения зарплат.