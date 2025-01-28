28 января 2025, 09:31

Рабочие устроили массовые забастовки на финских предприятиях

Global Look Press
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Сотрудники промышленных предприятий в Финляндии устроили массовую забастовку. Об этом сообщило издание Yle.

По данным журналистов, протестовать начали сразу несколько профсоюзов. Люди недовольны, что Центральное объединение профсоюзов отказало им в повышении зарплаты. Рабочие заявили, что хотят добиться приемлемых трудовых условий.

Издание выяснило, что митинги планируют прекратить через шесть дней. Участники протестов просят повысить оплату труда на 10% в течение следующих двух лет.

Забастовки затронули более ста крупных предприятий, среди них UPM, Nokia, Metso, Orion и другие. Журналисты отметили, что митинги негативно отразятся на жизни людей из-за нарушения авиасообщения и задержки доставки товаров.

В мае прошлого года во Франции закрылись более 75% аптек из-за всеобщей забастовки фармацевтов. Протестующие потребовали от правительства разработать план по борьбе с недостатком препаратов и повышения зарплат.

Финляндия Протесты Зарплаты Митинги Забастовки
28 января 2025, 19:06
Ватикан заявил об угрозах искусственного интеллекта
Unsplash
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Ватикан опасается обожествления искусственного интеллекта, ведь созданный человеком разум должен исключительно служить на благо, а не подменять его. Об этом сообщили в новом богословском документе дикастерий доктрины веры, культуры и образования Antiqua et nova.

«Притязание на замену Бога собственным творением - идолопоклонство. ИИ не может обожествляться, и ему нельзя поклоняться, поскольку есть риск, что человек может стать рабом своего собственного изобретения», - отметили в тексте.

В материале добавили, что ИИ необходимо использовать только как дополнительный инструмент человеческого интеллекта.

В одобренном папой римским документе указали на этическую проблему - основные мощности ИИ находятся «в руках нескольких влиятельных компаний», поэтому они могут воспользоваться искусственным интеллектом для манипуляций в корыстных интересах.

В дикастерии также добавили, что ИИ способен приносить благо, но нужно учитывать, что подобный интеллект может стать источником оружия.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о создании мегакорпорации Stargate , которая должна будет обеспечить развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. По его словам, разработка превзойдет китайский чат-бот DeepSeek.

Искусственный интеллект Папа римский Ватикан
28 января 2025, 18:56
В Дании заявили, что Трамп не получит Гренландию
Unsplash
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Президент США Дональд Трамп не получит Гренландию. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лкке Расмуссен, его слова привел портал Ekstra Bladet.

«Гренландию Трамп не получит. Гренландия - это есть Гренландия. Жители Гренландии - народ, в том числе с точки зрения международного права, защищенный уставом ООН и международным законодательством», - сказал он.

Расмуссен подчеркнул, что только жители острова в конечном счете должны решать его судьбу.

Президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность заявлял, что Гренландия должна стать частью государства. Он отмечал ее стратегическую важность для защиты «свободного мира» и национальной безопасности, в том числе от России и Китая.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В настоящее время остров остается частью королевства, но в 2009 году получил права на автономию с возможностью самостоятельного выбора и самоуправления во внутренней политике.

Ранее стало известно, что Трамп потребовал от Дании продать США Гренландию.

США Дания Дональд Трамп Гренландия
28 января 2025, 16:56
Более 100 школьников напились на вечеринке Учителя года во Флориде
Unsplash
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Директора школы во Флориде арестовали после вечеринки, где более сотни подростков распивали алкоголь. Об этом сообщило издание Daily Star.

Элизабет Хилл-Бродиган, которая однажды выиграла конкурс «Учитель года» в Коко-Бич, 19 января организовала шумный праздник со спиртным. Один из несовершеннолетних гостей после вечеринки попал в больницу с интоксикацией. Помощь врачей потребовалась еще нескольким школьникам. Кроме того, одного молодого человека арестовали недалеко от дома 47-летнего педагога за вождение в пьяном виде. Другие приглашенные просто выпивали вместе с директором.

Коллега организатора праздника Карли Андерсон сама обратилась в полицию. Она тоже находилась в нетрезвом состоянии и призналась, что веселилась вместе с ребятами.

Преподавательниц обвинили в пренебрежении интересами детей и содействии правонарушениям. Их отправили в административный отпуск. Хилл-Бродиган также получила обвинение в нарушении закона о спиртном во время вечеринок.

Департамент образования администрации Салехарда ранее приступил к служебной проверки детского сада , сотрудники которого устроили застолье с алкоголем во время тихого часа.

США Дети Школы Алкоголь Учителя Школьники Полиция
28 января 2025, 16:38
Дания разрешила законсервировать поврежденную трубу в Балтийском море
РИА «Новости»
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Власти Дании разрешили оператору «Северного потока — 2» провести консервацию поврежденного газопровода в Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-службе датского агентства по энергетике.

Работы на объекте будет проводить компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода. Законсервировать «Северный поток - 2» планируют за две-три недели. Компания приступит к работе в период с 1 апреля по 30 сентября 2025 года.

«Рабочие намерены сохранить поврежденный трубопровод, установив на каждом открытом конце трубы специальные заглушки, чтобы предотвратить дальнейший выброс газа и попадание насыщенной кислородом морской воды», - заявили в энергетическом агентстве.

Ранее лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель выступила с заявлением о планах перезапуска «Северного потока». Она объявила, что в случае победы на выборах в Бундестаг и получения поста канцлера подпишет указ о возобновлении прокачки российского газа.

Президент Польши заявил, что газопроводы необходимо демонтировать , потому что они представляют серьезную опасность для Польши, Словакии и других стран Центральной Европы, которые рискуют впасть в энергетическую зависимость от России.

Власти Дании разрешили оператору «Северного потока - 2» провести консервацию поврежденного газопровода в Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-службе датского агентства по энергетике.

Дания Газопровод Северный поток — 2 Северный поток Балтийское море

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