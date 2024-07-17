17 июля 2024, 19:18

Пытавшихся сорвать выступление Лаврова в ООН активистов вывели из зала

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН попытались сорвать произраильские активисты. Об этом сообщило РИА «Новости».

В начале выступления главы российского внешнеполитического ведомства с предназначенных для журналистов мест встали три человека, которые развернули плакаты и стали выкрикивать лозунги в поддержку Израиля и требования об освобождении заложников.

Лавров отреагировал на выкрики из зала. Он признался, что не может разобрать ни слова из-за поднятого активистами шума.

«Кто-нибудь один скажите ясно, что вы хотите», - призвал министр.

Но в этот момент к участникам акции подошли охранники и потребовали от них покинуть зал. Протестующие не стали возражать.

Лавров на правах председателя проводит заседание руководителей внешнеполитических ведомств стран - участниц Совета Безопасности ООН. Главной темой в повестке стала ситуация вокруг сектора Газа.

В ходе своего выступления глава российского МИД заявил, что источником насилия, охватившего регион стала многолетняя политика США , которые пока не готовы исправлять собственные ошибки. Лавров напомнил, что все на все предложения Совета Безопасности ООН о взаимном прекращении огня американские дипломаты накладывали вето.

Израиль Сергей Лавров Россия ООН Общественные акции Палестина
17 июля 2024, 19:04
В Японии два года торговали лососем из России под видом продукции с Хоккайдо
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Японский ретейлер Yamanaka в период с 2021 по 2023 год продавал соленый лосось из России под маркировкой «сделано на Хоккайдо» в четырех магазинах своей сети в префектуре Аити. Об этом сообщила газета Mainichi.

Управление сельского хозяйства 17 июля обвинило компанию Yamanaka в продаже лосося из России с фальшивой маркировкой. Товар заметили в супермаркетах в префектуре Аити.

В компании в ответ заявили, что российский лосось начали продавать с декабря 2021 года вместо произведенного в Хоккайдо. Магазины уведомили о переменах, однако информация «дошла не до всех». С тех пор за год и 10 месяцев в супермаркетах продали почти восемь тысяч упаковок с лососем с неправильными данными о месте производства.

Ранее Россия временно запретила Японии добывать морскую капусту в районе Курильских островов.

Япония Россия
17 июля 2024, 18:37
Лавров назвал виновника кризиса на Ближнем Востоке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Многолетняя политика США на Ближнем Востоке привела к беспрецедентной вспышке насилия, которая охватила регион. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности ООН выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Трансляция доступна на сайте организации.

Министр подчеркнул, что американские дипломаты неоднократно применяли право вето на все инициативы о немедленном и повсеместном прекращении боевых действий.

«Нынешний беспрецедентный взрыв насилия на Ближнем Востоке во многом стал следствием известной политики США в регионе. Следствием той самой дипломатии, об „эффективности“ которой нам вот уже почти 10 месяцев рассказывают американские представители», - заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что именно решения США привели к гибели почти 40 тысяч мирных жителей сектора Газа, который по большей части превратился в руины, где бушуют голод и эпидемии.

По словам министра, Россия поддержит вступление Палестины в ООН на тех же основаниях, на которых Израиль стал членом международной организации.

В конце марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении боевых действий в секторе Газа на месяц Рамадан. По мнению авторов проекта, это могло стать первым шагом к длительному перемирию.

За принятие документа проголосовали 14 государств. США отказались от голосования, но не стали ветировать решение. Проект предусматривал, что движение ХАМАС освободит всех заложников, а Израиль увеличит поставки гуманитарной помощи в Газу. Ни одна из сторон этих требований не выполнила.

США Сергей Лавров Кризис МИД РФ ООН Ближний Восток Палестина
17 июля 2024, 18:29
Россиянин получил тюремный срок в Германии за поставки электроники в обход санкций
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Суд Штутгарта приговорил бизнесмена из Саара к шести годам и девяти месяцам лишения свободы за поставки в Россию электроники якобы в нарушение санкций. Об этом сообщило немецкое информагентство DPA.

По данным обвинения, бизнесмен и его жена организовали через третьи страны поставки в Россию компонентов, которые использовались для производства беспилотников. Оба обвиняемых имеют паспорта России и Германии.

Супруга подсудимого по решению суда получила год и девять месяцев условно.

Немецкая прокуратура сообщила, что обвиняемый Вальдемар В. управлял двумя компаниями в Сааре, занимавшимися международной торговлей электронными компонентами.

Европейский запрет на поставки в Россию оружия и оборудования двойного назначения действует с 2014 года.

Ранее в Осаке продлили арест россиянину , которого тоже заподозрили в экспорте товаров в Россию в обход санкций.

Германия Санкции Россия
17 июля 2024, 18:14
В Японии извинились перед жертвами стерилизации впервые за полвека
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Жители Японии, которых стерилизовали в рамках действовавшего в стране закона о защите евгеники, впервые получили извинения от властей страны. Их принес премьер-министр Фумио Кисида в эфире телеканала NHK.

«Старый закон о защите евгеники противоречил конституции, и, учитывая, что мы применяли этот закон, ответственность правительства за его исполнение, включая способ, чрезвычайно велика. Я искренне извиняюсь за это от имени правительства», - сказал он.

Кисида подчеркнул, что подобные меры нарушают человеческое достоинство и допускать подобное нельзя.

«Это нарушение прав человека. Вспоминая о значительных страданиях и тяжелых усилиях, которые вы вынесли и физически, и морально, я понимаю, что решение этой проблемы нельзя отложить», - заметил японский премьер.

Он уже отдал распоряжение проработать необходимые меры по новой системе компенсаций с учетом проведенных с парламентом консультаций.

Положения закона о защите евгеники не соответствующими конституции Японии Верховный суд страны признал в начале июля. Государство обязали выплатить жертвам стерилизации деньги, несмотря на то, что срок давности по делу истек.

Суд Законы Япония

Новости по теме