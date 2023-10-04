Пытался выдать за травму живота. Украинец взорвал петарду во влагалище молдаванки в Чехии
Уроженка Молдавии серьезно пострадала в Чехии из-за украинца, который взорвал петарду в ее влагалище. Об этом сообщил местный сайт Krimi-Plzen.
По его данным, во время ссоры гражданин Украины избил молдаванку в одном и общежитий города Кожлани. Затем он засунул петарду во влагалище женщины и подорвал ее.
Вызывать скорую помощь пострадавшей мужчина не стал. Он сам отвез молдаванку в больницу в Пльзене и там попытался убедить врачей, что женщина получила травму живота. Сотрудники не поверили украинцу и вызвали полицию.
Правоохранители лишь подтвердили факт нападения на молодую женщину и сообщили, что ей потребовалась госпитализация. После этого случая в Чехии начали уголовное производство, криминалисты выясняют все обстоятельства.
«В связи с этим случаем сотрудники полиции задержали одного человека», - сказали правоохранители.
По данным Krimi-Plzen, пострадавшая находится в очень тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.
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