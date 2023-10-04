Пытался выдать за травму живота. Украинец взорвал петарду во влагалище молдаванки в Чехии

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По его данным, во время ссоры гражданин Украины избил молдаванку в одном и общежитий города Кожлани. Затем он засунул петарду во влагалище женщины и подорвал ее.

Вызывать скорую помощь пострадавшей мужчина не стал. Он сам отвез молдаванку в больницу в Пльзене и там попытался убедить врачей, что женщина получила травму живота. Сотрудники не поверили украинцу и вызвали полицию.

Правоохранители лишь подтвердили факт нападения на молодую женщину и сообщили, что ей потребовалась госпитализация. После этого случая в Чехии начали уголовное производство, криминалисты выясняют все обстоятельства.

«В связи с этим случаем сотрудники полиции задержали одного человека», - сказали правоохранители.

По данным Krimi-Plzen, пострадавшая находится в очень тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.

Ранее молодому жителю Санкт-Петербурга оторвало палец из-за взорвавшейся в руке петарды, сообщил RT. Парень заказал пиротехнику на маркетплейсе.