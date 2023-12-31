Пятилетняя россиянка погибла в налетевшем на скалы катере на Пхукете

Пострадавших доставили в две больницы Пхукета. На место выехали дипломаты российского представительства.

В августе пассажирский катер врезался в скалу в Дагестане во время прогулки по реке Сулаку. Сообщалось, что есть раненые. В тот же день в яхт-клубе в Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелась двухпалубная яхта. Сведений о пострадавших не поступало.

По его данным, крушение случилось 31 декабря. Причина случившегося пока неизвестна. Погибшая девочка - гражданка России. Пострадавшие - шестеро россиян и капитан катера. Они получили травмы различной степени тяжести. Среди раненых тоже есть несовершеннолетние.