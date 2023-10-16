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Эти меры должны начать действовать в 09:00 по московскому времени. По данным канала, израильская сторона пошла на такой шаг, для того чтобы граждане других государств смогли покинуть анклав. Также предполагается, что в Газу направят гуманитарную помощь.

Обострение палестино-израильского конфликта произошла 7 октября, когда боевики движения ХАМАС провели по территории Израиля мощнейшую ракетную атаку. Кроме того, они убили участников фестиваля Nature Party, других местных жителей и взяли в плен заложников.

Армия обороны Израля (ЦАХАЛ) в ответ на это заявила о начале наступательной операции. В следующие дни она проводила бомбордировки Газы, ударяя по объектам ХАМАС. В результате случившегося погибли и мирные палестинцы.