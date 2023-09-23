Пятерых участников протестов арестовали в Армении

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«В ходе массовых собраний в столице уголовное преследование было возбуждено в отношении 49 человек по подозрению в совершении преступлений, пять человек уже арестованы», - передали в ведомстве.

В различных подразделениях Следственного комитета республики возбудили 26 уголовных дел за преступления, предположительно совершенные во время собраний и шествий, начавшихся в Ереване 19 сентября. Речь идет о массовых беспорядках, публичных призывах к насилию, хулиганствах, сопровождающихся причинением имущественного ущерба, незаконном ношении холодного оружия, вмешательстве в работу полиции.

Несколько тысяч человек после акции протеста 22 сентября на центральной площади в Ереване двинулись шествием по улицам города , перекрывая движение автомобилей. Правоохранители задержали более 80 участников митинга, в том числе сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона.