Пятерых человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталье

«После оценки предварительного отчета экспертов <…> были арестованы пять человек из 14 задержанных ранее, в отношении восьми введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу», - уточнил он.

По данным агентства IHA , в числе арестованных префект района Кепез в Анталье Месут Коджагез. Чиновник ранее руководил компанией ANET, управляющей фуникулером.

До этого Тунч назвал причиной падения фуникулера крепежные материалы, разъеденные коррозией.

Во время падения кабины фуникулера погиб один человек , семеро пассажиров были ранены, а 184 остались подвешенными в воздухе из-за остановки канатной дороги.

Ранее туристы из Санкт-Петербурга рассказали, что два часа провисели над пропастью и только чудом не выпали из кабинки фуникулера. В такой ситуации они оказались со своим четырехлетним ребенком.