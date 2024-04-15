Пятерых человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталье
В Турции арестовали пять человек в рамках расследования аварии на канатной дороге в провинции Анталья. Об этом в соцсети X сообщил турецкий министр юстиции Йылмаз Тунч.
«После оценки предварительного отчета экспертов <…> были арестованы пять человек из 14 задержанных ранее, в отношении восьми введен судебный контроль, еще один отпущен на свободу», - уточнил он.
По данным агентства IHA , в числе арестованных префект района Кепез в Анталье Месут Коджагез. Чиновник ранее руководил компанией ANET, управляющей фуникулером.
До этого Тунч назвал причиной падения фуникулера крепежные материалы, разъеденные коррозией.
Во время падения кабины фуникулера погиб один человек , семеро пассажиров были ранены, а 184 остались подвешенными в воздухе из-за остановки канатной дороги.
Ранее туристы из Санкт-Петербурга рассказали, что два часа провисели над пропастью и только чудом не выпали из кабинки фуникулера. В такой ситуации они оказались со своим четырехлетним ребенком.