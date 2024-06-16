Пятерых человек арестовали из-за стычки с полицией в Армении

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Очередной митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна прошел в среду. Множество жителей вышли к зданию парламента. Из-за стычек с полицией пострадали свыше 100 человек.

«Уже задержаны восемь человек, в отношении пяти из них суд быстро избрал арест в качестве меры пресечения», - сообщил он.

Как пояснил Меликян, это вторая волна арестов на основе просмотра видеоматериалов. Задержанных обвиняют в хулиганстве.

При этом адвокат выразил свое возмущение тем, что полиция применяла светошумовые гранты против людей, бросала в них различные предметы, избивала. Пострадавших выносили на руках с места противостояния и передавали медикам в машины скорой помощи.

Ранее стычки митингующих с полицией произошли у здания МИД Армении произошли в конце мая. Правоохранители задержали 26 протестующих.

Акции против правительства Никола Пашиняна и делимитации азербайджанской границы возобновились в Ереване в начале мая. Митингующие призвали выдвинуть на пост премьера Галстаняна.