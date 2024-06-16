16 июня 2024, 08:45

Пятерых человек арестовали из-за стычки с полицией в Армении

РИА «Новости»
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Во время стычки протестующих с полицией у здания парламента Армении 12 июня арестовали пять человек. Об этом рассказал адвокат Рубен Меликян, сообщило РИА «Новости».

Очередной митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна прошел в среду. Множество жителей вышли к зданию парламента. Из-за стычек с полицией пострадали свыше 100 человек.

«Уже задержаны восемь человек, в отношении пяти из них суд быстро избрал арест в качестве меры пресечения», - сообщил он.

Как пояснил Меликян, это вторая волна арестов на основе просмотра видеоматериалов. Задержанных обвиняют в хулиганстве.

При этом адвокат выразил свое возмущение тем, что полиция применяла светошумовые гранты против людей, бросала в них различные предметы, избивала. Пострадавших выносили на руках с места противостояния и передавали медикам в машины скорой помощи.

Ранее стычки митингующих с полицией произошли у здания МИД Армении произошли в конце мая. Правоохранители задержали 26 протестующих.

Акции против правительства Никола Пашиняна и делимитации азербайджанской границы возобновились в Ереване в начале мая. Митингующие призвали выдвинуть на пост премьера Галстаняна.

Армения Суд Адвокаты Аресты Полиция
16 июня 2024, 08:51
Дебаты Байдена и Трампа впервые за полвека пройдут без зрителей
Global Look Press
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Дебаты кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда трампа пройдут 27 июня в городе Атланта. Организаторы введут жесткие правила и отключат микрофоны всех, кроме выступающего. Об этом сообщил телеканал CNN.

Выступления будут проводиться с трибуны, а первого оратора определят с помощью подбрасывания монетки.

«Во время дебатов все микрофоны будут отключены, за исключением микрофона того кандидата, чья очередь говорить», - подчеркнуло издание.

Трампу и Байдену не разрешат проносить с собой ранее заготовленные тексты и шпаргалки, но им предоставят ручку, бумагу и бутылку воды. По данным канала, длительность мероприятия составит 1,5 часа с двумя перерывами на рекламу. Впервые с 1976 года на теледебатах не будет массовки, добавили в издании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп заручился поддержкой американцев-миллиардеров. По информации издания, «видные деятели американского бизнеса» стали сторонниками республиканца после обвинительного приговора по делу о подлоге финансовой отчетности.

США Правила Дональд Трамп Джо Байден
16 июня 2024, 08:34
Израиль объявил о ежедневной «тактической паузе» в боевых действиях на юге Газы
Global Look Press
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ЦАХАЛ ввел ежедневную «тактическую паузу» в боевых действиях на юге Газы в гуманитарных целях. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ранее родные россиян и других заложников ХАМАС, удерживаемых в секторе Газа уже более восьми месяцев, обратились к руководству Израиля с требованием заключить сделку с палестинским движением. Родственники похищенных призвали освободить их в обмен на прекращение огня в секторе Газа. Родные заложников постоянно проводят митинги в Тель-Авиве.

Мера будет действовать с 8:00 до 19:00 в районе дороги от КПП «Керем-Шалом» к дороге Салах-эд-Дин, «а затем на север». Отмечается, что ее ввели после дополнительных обсуждений с ООН и другими международными организациями.

«Это дополнительный шаг в усилиях по оказанию гуманитарной помощи. <…> ЦАХАЛ продолжит поддерживать гуманитарные усилия на местах», - говорится в заявлении.

Уточняется, что ограничение будет в силе каждый день «до дальнейшего уведомления».

Израиль Армия Конфликт Израиля и Палестины
16 июня 2024, 08:12
Родственники попавших в плен россиян попросили власти Израиля провести сделку с ХАМАС
Global Look Press
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Семьи плененных боевиками ХАМАС россиян и родственники других заложников, удерживаемых в секторе Газа, обратились к руководству Израиля и потребовали от них заключить сделку с палестинским движением. Об этом сообщило РИА «Новости».

ХАМАС удерживает пленных в палестинском анклаве уже более восьми месяцев. Семьи заложников призвали освободить похищенных в обмен на прекращение огня в секторе Газа.

Каждую субботу в Тель-Авиве проводят митинги на так называемой «Площади заложников». По информации издания, в акции собирают многотысячные толпы людей. Площадь стала символическим мемориалом, где каждую неделю выступают близкие заложников.

Ранее ЦАХАЛ освободил из плена палестинских боевиков четырех человек, в том числе одного россиянина. Пленники были участниками музыкального фестиваля «Нова», во время которого произошло нападение ХАМАС на мирных жителей и гостей страны. Израильские военные провели операцию по освобождению заложников в городе Нусейрат.

Израиль Боевики Конфликт Израиля и Палестины Палестина
16 июня 2024, 07:23
США пытались обманом заставить Китай устроить войну с Тайванем
Unsplash
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Белый дом пытался подтолкнуть Китай к тому, чтобы напасть на Тайвань. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в апреле 2023 года, сообщила газета Financial Times.

Китайский лидер обвинил США в попытке обмануть руководство КНР и добавил, что оно «не клюнуло на наживку», рассказал источник издания. Еще один из собеседников газеты отметил, что Си Цзиньпин делал аналогичные предупреждения и своим чиновникам.

Экс-посол посол в Вашингтоне Цуй Тянькай в январе подчеркивал, что американские власти расставили для Китая ловушку, но тот в нее «не попадется». Некоторые китайские чиновники также обвиняли Белый дом в попытке с помощью поставок оружия Тайваню втянуть его в конфликт.

В газете подчеркнули, что заявление Си Цзиньпина, озвученное в разговоре с фон дер Ляйен, является первым известным случаем обвинений в адрес другого государства.

Ранее министр обороны КНР Дун Цзюнь предупредил, что страна может направить на Тайвань военных. По его словам, все попытки острова получить независимость будут пресекаться.

США Белый дом в США Чиновники Китай Си Цзиньпин Тайвань

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