Пятеро погибли и 2 пропали без вести при крушении легкомоторного самолета в Бразилии

Крушение легкомоторного самолета произошло в воскресенье, 28 января, в бразильском штате Минас-Жерайс. Как сообщили в пожарной службе, погибли пять пассажиров. Еще два человека, находившихся в легкомоторном самолете, пропали без вести, в том числе ребенок.

В Национальном агентстве гражданской авиации сообщили, что воздушное судно в 1996 году сделала компания Piper Aircraft. Самолет зарегистрирован в качестве борта частного воздушного сообщения. Разрешения на выполнение полетов воздушного такси у него не было.

В середине января легкомоторный пожарный самолет S2R-T660 Turbo рухнул на дорогу в Чили. Воздушное судно разбилось на трассе в городе Талька. Пилот погиб, пострадали еще четыре человека.

В Афганистане потерпел крушение самолет Falcon 10 во время перелета из Таиланда в Москву. На борту находились шесть человек, среди которых медики, пациенты и члены экипажа. Два человека погибли. Компания, который принадлежал самолет, не имела разрешения на авиаперевозки.