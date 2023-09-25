Пятая волна взрывов прогремела в Одессе
Взрывы в Одессе не прекращаются. Прогремела уже пятая серия. Также взрывы повторились в Кривом Роге. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное».
«В Одессе снова раздаются мощные взрывы. <…> В Кривом Роге на Днепропетровщине повторно раздаются звуки взрывов», - сказано в сообщении.
По данным издания «Зеркало недели», в Одессе разгорелся крупный пожар. Однако связан ли он с прозвучавшими взрывами, не сообщается.
Ранее уже сообщалось о взрывах и в Одесской области , и в Кривом Роге.
В настоящий момент, к 01:50, согласно сайту оповещения населения, воздушную тревогу отменили во всех районах. До этого, с 00:30, сирены звучали в каждом регионе страны.
Официальные власти пока не комментировали произошедшие взрывы.