Пятая волна взрывов прогремела в Одессе

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«В Одессе снова раздаются мощные взрывы. <…> В Кривом Роге на Днепропетровщине повторно раздаются звуки взрывов», - сказано в сообщении.

По данным издания «Зеркало недели», в Одессе разгорелся крупный пожар. Однако связан ли он с прозвучавшими взрывами, не сообщается.

Ранее уже сообщалось о взрывах и в Одесской области , и в Кривом Роге.

В настоящий момент, к 01:50, согласно сайту оповещения населения, воздушную тревогу отменили во всех районах. До этого, с 00:30, сирены звучали в каждом регионе страны.

Официальные власти пока не комментировали произошедшие взрывы.