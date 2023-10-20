Пятая часть депутатов Рады «исчезла» с голосования по запрету УПЦ — СМИ
Пятая часть депутатов Верховной Рады Украины (72 парламентария) проигнорировали голосование за закон, включающий юридические основания для запрета религиозных организаций, связанных с Россией. Как отметило украинское издание «Обозревателя», депутаты сделали вид, что их нет в зале.
«Правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, проигнорировали 72 народных депутата <…> Они находились в сессионном зале и голосовали за другие законы, однако при рассмотрении указанного документа сделали вид, что „отсутствуют“», - сказано в публикации.
Свой манифест с исчезновением политики продемонстрировали, вытянув карточки для голосования таким образом, чтобы не участвовать в нем. В материале отметили, что закон поддержали 267 парламентариев, 17 - не голосовали и 15 выступили против.
Ранее стало известно, что Рада приняла в первом чтении закон о запрете канонической Украинской православной церкви. В пояснительной записке указано, что инициатива подразумевает корректировку положения закона о предотвращении деятельности религиозных организаций, центр управления которыми расположен за пределами государства в стране, осуществляющей «вооруженную агрессию против Украины».