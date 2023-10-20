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«Правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, проигнорировали 72 народных депутата <…> Они находились в сессионном зале и голосовали за другие законы, однако при рассмотрении указанного документа сделали вид, что „отсутствуют“», - сказано в публикации.

Свой манифест с исчезновением политики продемонстрировали, вытянув карточки для голосования таким образом, чтобы не участвовать в нем. В материале отметили, что закон поддержали 267 парламентариев, 17 - не голосовали и 15 выступили против.

Ранее стало известно, что Рада приняла в первом чтении закон о запрете канонической Украинской православной церкви. В пояснительной записке указано, что инициатива подразумевает корректировку положения закона о предотвращении деятельности религиозных организаций, центр управления которыми расположен за пределами государства в стране, осуществляющей «вооруженную агрессию против Украины».