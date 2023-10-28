Пять тысяч американцев участвовали в наземной операции Израиля

«В информации <…> указывается на то, что около пяти тысяч американских солдат участвовали в израильской наземной операции против сектора Газа», - указали авторы материала.

Агентство подчеркнуло, что ряд других «информированных источников» предоставил журналистам сведения, согласно которым в момент начала операции в рядах ЦАХАЛ были три дивизии и несколько бригад армии США.

Позже официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что вечером 27 октября армия зашла в северную часть сектора Газа и расширила зону своих действий.

Однако позже представители палестинского движения ХАМАС заявили, что попытка наземного наступления ЦАХАЛ с трех направлений на Газу провалилась, а сама израильская армия понесла большие потери.

Пять тысяч американских солдат принимали участие в наземной операции Армии обороны Израиля, которую та начала в пятницу, 27 октября, против сектора Газа. Об этом сообщило иранское госагентство Tasnim , ссылаясь на данные органов государственной безопасности.