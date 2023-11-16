Пять стран НАТО уличили в гонке вооружений в АТР
НАТО активно пытается разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) свои силы и инфраструктуру. А пять входящих в Североатлантический альянс стран хотят спровоцировать гонку вооружений. Такое заявление сделал замминистра обороны РФ Александр Фомин на 10-м заседании «СМОА плюс». Его процитировал ТАСС.
В последнее время страны НАТО активно пытаются продемонстрировать свой силовой потенциал в АТР. Под предлогом создания безопасности члены блока размещают в регионе свои силы и инфраструктуру. А Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Италия провоцируют гонку вооружений в АРТ.
«Данные страны расширяют присутствие здесь своих военно-морских и военно-воздушных сил, повышают регулярность и увеличивают масштаб многосторонних военных учений», - указал Фомин.
Но реальных военных угроз для безопасности они не представляют. В рамках маневров в АРТ отрабатываются сценарии сдерживания и противодействия, добавил он.
Также в регионе набирает обороты военно-биологическая деятельность США. В некоторых странах АТР Соединенные Штаты развернули целую сеть лабораторий, подчеркнул он.
Накануне делегация России во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско. Они примут участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.