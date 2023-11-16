Пять стран НАТО уличили в гонке вооружений в АТР

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В последнее время страны НАТО активно пытаются продемонстрировать свой силовой потенциал в АТР. Под предлогом создания безопасности члены блока размещают в регионе свои силы и инфраструктуру. А Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Италия провоцируют гонку вооружений в АРТ.

«Данные страны расширяют присутствие здесь своих военно-морских и военно-воздушных сил, повышают регулярность и увеличивают масштаб многосторонних военных учений», - указал Фомин.

Но реальных военных угроз для безопасности они не представляют. В рамках маневров в АРТ отрабатываются сценарии сдерживания и противодействия, добавил он.

Также в регионе набирает обороты военно-биологическая деятельность США. В некоторых странах АТР Соединенные Штаты развернули целую сеть лабораторий, подчеркнул он.

Накануне делегация России во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско. Они примут участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.