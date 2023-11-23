Пять лидеров стран ОДКБ подписали пакет документов по итогам саммита

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«Все вопросы в повестке рассмотрели и одобрили в ходе прошедших заседаний уставных органов ОДКБ. Все документы подготовили к подписанию», - подчеркнул он.

Тасмагамбетов уточнил, что всего лидеры стран в составе организации подписали 15 документов.

Кроме того, они утвердили декларацию Совета ОДКБ, которая подчеркнула главные принципы деятельности организации. В документы также утвердили ключевую позицию ОДКБ по текущим проблемам международной безопасности.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее оценил степень готовности систем безопасности ОДКБ как высокую. Также он подчеркнул, что продолжается работа организации совместной системы ПВО в ОДКБ.

Главы государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по итогам саммита в Минске подписали пакет документов. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, его слова привело РИА «Новости».