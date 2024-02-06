Пять человек пострадали во время перестрелки у суда в Стамбуле

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Перестрелку у суда устроили мужчина и женщина. Они пытались напасть на пункт охраны на входе в здание. Злоумышленников ликвидировали.

«Ранения получили пять человек, в том числе трое полицейских», - написал Ерликая.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, передавал телеканал NTV. Выстрелы вызвали панику среди людей перед зданием суда Чаглаяна. На место происшествия выехали полицейские, входы и выходы в здание закрыли.

Ранее в столице Турции напали на католическую церковь. Вооруженные мужчины в балаклавах открыли огонь по находившимся в храме прихожанам.

Погиб минимум один человек. Суд Стамбула арестовал 25 задержанных за стрельбу в костеле, среди них один россиянин.