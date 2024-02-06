06 февраля 2024, 12:46

Пять человек пострадали во время перестрелки у суда в Стамбуле

Unsplash
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Пять человек, в числе которых трое полицейских, получили ранения в результате нападения на здание суда в Стамбуле. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети X.

Перестрелку у суда устроили мужчина и женщина. Они пытались напасть на пункт охраны на входе в здание. Злоумышленников ликвидировали.

«Ранения получили пять человек, в том числе трое полицейских», - написал Ерликая.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, передавал телеканал NTV. Выстрелы вызвали панику среди людей перед зданием суда Чаглаяна. На место происшествия выехали полицейские, входы и выходы в здание закрыли.

Ранее в столице Турции напали на католическую церковь. Вооруженные мужчины в балаклавах открыли огонь по находившимся в храме прихожанам.

Погиб минимум один человек. Суд Стамбула арестовал 25 задержанных за стрельбу в костеле, среди них один россиянин.

Турция Суд Стрельба Стамбул
06 февраля 2024, 13:10
Более 10 человек погибли при взрыве на заводе пиротехники в Индии
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В штате Мадхья-Прадеш в центральной Индии произошел взрыв на заводе фейерверков. Погибли 11 человек, пострадали более полусотни. Некоторые из них оказались взаперти, сообщило издание The Times of India.

Предприятие работало в округе Харда, взрыв прогремел днем 6 февраля. Ударную волну почувствовали в радиусе 15 километров, в некоторых домах разбились окна. На заводе разгорелся пожар. Глава штата Мадхья-Прадеш Мохан Ядав сообщил, что к месту ЧП выехали более 50 машин скорой помощи и около 400 полицейских.

«Мы пытаемся сдержать пожар и оказать немедленную помощь пострадавшим. Мы предоставим семьям погибших 400 тысяч рупий, а раненым окажут бесплатное лечение», - сказал он.

По последней информации, погибли 11 человек, пострадали около 60. Некоторые люди могли остаться взаперти как на самом заводе, так и в постройках вокруг него. Спасатели провели аэрофотосъемку завода, чтобы оценить обстановку.

Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома в Севастополе. Эвакуировали восемь человек.

Индия Взрывы
06 февраля 2024, 13:07
Россию и изменение климата обвинили в забастовках фермеров в Европе
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию и изменение климата в проблемах, с которыми столкнулись бастующие европейские фермеры. Об этом сообщило РИА «Новости».

Акции протеста фермеров участились в странах ЕС в последнее время. Демонстранты требуют поменять аграрную политику, снять экологические ограничения и остановить бесконтрольный импорт дешевой продукции. Профсоюзные объединения заявили, что работа фермеров в ЕС почти не приносит прибыли из-за политики ЕК.

«Фермеры первыми ощущают на себе последствия изменения климата. Засухи и наводнения губят урожаи и домашний скот», - заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что фермеры ощущают последствия украинского конфликта. Речь идет об инфляции, росте стоимости энергии и удобрений.

Недавно акции фермеров за свободную торговлю прошли во Франции, Германии, Румынии, Польше и других странах. Причиной забастовок в ФРГ стало сокращение субсидий немецкого правительства, сообщили «Известия».

Европа Россия Забастовки Климат Фермеры
06 февраля 2024, 12:42
Зловещий сигнал из загробного мира. Медведев прокомментировал «беседу» Байдена с покойником
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Президент США Джо Байден получил «зловещий сигнал из загробного мира». Таким образом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал недавнюю «беседу» американского лидера с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном.

Политик напомнил о пропаже министра обороны США Ллойда Остина, которую Байден вряд ли бы заметил, если бы общественность не встрепенулась.

«И пошли пересуды. Главный чемоданчик с кодами от „минитменов“ и „томагавков“ - он где был? В операционной с министром или сам по себе где-то путешествовал», - написал Медведев.

По его словам, миру стало страшно из-за неизвестности с судьбой чемоданчика, ведь он мог оказаться в руках русских, которые «перепрошили там все и подготовили к самоликвидации ядерный потенциал США». Ответ на вопрос о том, что было с чемоданчиком, появился 6 февраля.

«Так вот в чем дело! Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов, оказывается, прямо общается с покойным президентом Франции Миттераном, (который, кстати, тоже был держателем чемоданчика)», - заявил Медведев.

Байден на встрече с избирателями в Лас-Вегасе рассказал историю о встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном во время саммита G7 в Великобритании. Но в этот момент глава США перепутал президентов и заявил, что общался с Миттераном, который умер еще в 1996 году.

США Дмитрий Медведев Франция Джо Байден
06 февраля 2024, 10:36
Хуситы атаковали торговое судно возле берегов Йемена
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Представители шиитского движения «Ансар Аллах» атаковали торговое судно в 105 километрах к западу от йеменского порта Ходейда. Обошлось без пострадавших и серьезных повреждений, сообщило управление морских торговых операций Великобритании при королевских военно-морских силах.

«Корабль и экипаж продолжают следовать ранее обозначенному курсу», - передали в UKMTO.

Атака произошла в 57 морских милях к западу от Ходейды. Власти проводят расследование. Судам рекомендовали следовать с осторожностью, а обо всей подозрительной активности сообщать в UKMTO.

Ранее хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе. Группировка «Ансар Алл» запустила ракету по судну Lewis B. Puller в ответ на агрессию со стороны США и Великобритании против Йемена. До этого под атаку хуситов попал танкер трейдера Trafigura в Красном море.

США Великобритания Корабли Запад Йемен

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