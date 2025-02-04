04 февраля 2025, 17:16

Пять человек пострадали в результате стрельбы рядом со шведской школой

Global Look Press
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В результате стрельбы в районе школе в шведском городе Эребру пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

«В школе произошла стрельба.<…> Масштабы ущерба неясны. <…> Подтверждено, что пять человек получили огнестрельные ранения», - заявили в ведомстве.

По данным правоохранителей, неизвестный открыл стрельбу днем 4 февраля. Состояние пострадавших не уточняется. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города и скорой помощи. Полицейские рекомендовали местным жителям не покидать дома и не приближаться к школе, так как спасательная операция еще продолжается.

Следователи возбудили дело о покушении на убийство, поджоге и тяжком преступлении с применением оружия.

Телеканала SVT сообщил, что в школе Campus Risbergska, в районе которой произошла стрельба, ведется обучение взрослых.

Накануне пожилой мужчина устроил стрельбу во время соревнований в техасской школе Pasadena Memorial High School. В результате стрельбы пострадал один человек. Родители обезвредили стрелка до появления полиции.

Стрельба Школы Швеция Полиция
04 февраля 2025, 16:23
В Конгрессе призвали уволить Маска с поста в администрации Трампа
Global Look Press
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Конгрессмен-демократ Грег Касар призвал уволить главу Департамента эффективности государственного управления (DOGE) и американского предпринимателя Илона Маска с должности в администрации президента Дональда Трампа. Об этом Касар написал в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Уволить Илона Маска. Использовать все имеющиеся в нашем распоряжении законодательные, судебные и общественные тактики давления, пока у нас не получится», - заявил он.

Ранее газета Washington Post назвала Илона Маска «теневым президентом» США. Это произошло после того, как он активно вмешался в обсуждение законопроекта о финансировании федерального правительства, что создало угрозу его временного закрытия. Телеканал NBC сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с президентом Трампом и его поведение начинают раздражать людей из окружения Трампа. Они считают, что Маск ведет себя как сопрезидент.

Ранее Маск обвинил бывшего американского президент Джо Байдена в тратах на нелегальных мигрантов вместо помощи американцам. В 2023-м страна потеряла 150,7 миллиардов долларов. Миграционный кризис стал одной из самых серьезных проблем в США. Трамп неоднократно высказывал намерение провести самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в истории страны.

США Конгресс США Дональд Трамп Илон Маск
04 февраля 2025, 11:25
Макрона заподозрили в подготовке переворота ради третьего президентского срока
Global Look Press
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Эммануэль Макрон запланировал государственный переворот, чтобы баллотироваться на третий президентский срок. Об этом в соцсети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Так политик прокомментировал решение Макрона выдвинуть на пост председателя Конституционного совета своего Ришара Феррана.

Филиппо считает, что это назначение «своих» людей поможет нынешнему президенту Франции «попробовать идею баллотироваться на третий срок».

«Его назначение не случайно. Макрон готовит государственный переворот», - заявил лидер партии «Патриоты».

Ранее Флориан Филиппо сказал, что план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному заключению торговых соглашений против президента США Дональда Трампа угрожает сельскому хозяйству Франции , и назвал эту инициативу «полным безумием».

Эммануэль Макрон Франция Выборы
04 февраля 2025, 10:06
Результаты расследования авиакатастрофы близ Актау опубликуют на этой неделе
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На этой неделе будут опубликованы результаты расследования авиакатастрофы, произошедшей в районе Актау. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

«Мы об этом говорили, что привлечены международные специалисты Азербайджана, России, Бразилии (как страны производителя), от ИКАО. Все они вместе работают, находится (расследование - прим. ред.) на завершающем этапе. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет предварительный отчет опубликован официально на нашем сайте», - процитировал его издание NUR.KZ.

Министр не уточнил конкретную дату. Специалистам необходимо время, чтобы завершить свою работу, подчеркнул Карабаев. До публикации официальных результатов дополнительных комментариев не будет, добавил он.

Самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, 25 декабря разбился в Казахстане. На борту было 67 человек, 38 из них погибли.

Ранее была опубликована расшифровка разговора пилотов разбившегося самолета AZAL с диспетчерами. Стало ясно, что основные решения о полете летчики приняли самостоятельно. Также подтвердилась информация о возможном внешнем воздействии на борт.

Перед крушением лайнера раздался громкий взрыв. Обстановку внутри самолета можно было сравнить со взглядом смерти в глаза , рассказала 360.ru выжившая пассажирка Кристина из Владивостока.

Казахстан Авиакатастрофы Самолеты Авиакомпании Крушение самолета в Актау
04 февраля 2025, 09:34
Трамп освободил Канаду от пошлин на 30 дней после переговоров с Трюдо
Global Look Press
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США на 30 дней приостановили введение пошлин против Канады. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

«Предложенные пошлины будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе», - процитировало слова Трюдо РИА «Новости».

Премьер отметил, что Канада внесет наркокартели в террористический список, будет круглосуточно контролировать границы и запустит совместное с Америкой подразделение для борьбы с преступностью и отмыванием денег.

«Почти десять тысяч человек на границе работают и будут работать над защитой границы», - сказал Трюдо.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что остался доволен переговорами с канадским премьером. Он отметил, что Канада согласилась обеспечить безопасность США в обмен на приостановку импортных пошлин на 30 дней. За это время американская сторона посмотрит, получится ли государствам достичь окончательной экономической сделки.

США Канада Дональд Трамп Пошлины Переговоры

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