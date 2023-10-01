Пять человек пострадали от удара молнии в парке в Японии
Из-за удара молнии в японском парке города Китами на острове Хоккайдо пострадали по меньшей мере пятеро человек. Как сообщил телеканал NHK, гроза застала врасплох участников традиционного забега местной школы в парковой зоне.
Известно, что в парке происходил традиционный забег школы Хокуто, более 600 учеников которой преодолевают длинную дистанцию в 71 километр через парк города, а учителя и родители ждут их у финиша. В этот раз в разгар спортивного праздника начался ливень, ученики укрылись от непогоды в безопасном пункте отдыха, а вот ожидающие их взрослые пострадали.
Заместитель директора школы Масаси Наканиси заявил журналистам, что в первую очередь администрация позаботилась о детях, однако не успела укрыть от непогоды взрослых.
«Из-за внезапного дождя мы сначала эвакуировали учеников к точке водоснабжения. Инцидент произошел, когда мы предупреждали их: „молния может ударить в деревья, поэтому пожалуйста, держитесь от них подальше“. Мне очень жаль, что произошел этот несчастный случай», - поделился заместитель директора.