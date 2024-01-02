Пять человек погибли в столкнувшемся с лайнером самолете береговой охраны Японии

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Изначально СМИ сообщали о четырех погибших, но затем их число увеличилось.

Борт береговой охраны Японии столкнулся с самолетом авиакомпании JAL , который следовал в Токио из Саппоро.

На борту лайнера Airbus A350 было 379 человек, среди них восемь детей. После столкновения начался пожар , всем пассажирам удалось вовремя эвакуироваться, отметил RT.

В пресс-службе авиакомпании JAL отметили, что столкновение произошло в момент посадки, когда на взлетно-посадочной полосе разворачивался другой самолет.

На борту транспорта береговой охраны находились шесть человек, одному удалось спастись, добавил kp.ru.