02 января 2024, 15:20

Пять человек погибли в столкнувшемся с лайнером самолете береговой охраны Японии

Global Look Press
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При столкновении самолета береговой охраны Японии с пассажирским лайнером авиакомпании JAL в аэропорту Ханеда погибли пять человек. Все они находились в первом воздушном судне, сообщил телеканал NHK.

Изначально СМИ сообщали о четырех погибших, но затем их число увеличилось.

Борт береговой охраны Японии столкнулся с самолетом авиакомпании JAL , который следовал в Токио из Саппоро.

На борту лайнера Airbus A350 было 379 человек, среди них восемь детей. После столкновения начался пожар , всем пассажирам удалось вовремя эвакуироваться, отметил RT.

В пресс-службе авиакомпании JAL отметили, что столкновение произошло в момент посадки, когда на взлетно-посадочной полосе разворачивался другой самолет.

На борту транспорта береговой охраны находились шесть человек, одному удалось спастись, добавил kp.ru.

Япония Самолеты Авиакомпании
02 января 2024, 16:25
Теперь официально. Саудовская Аравия присоединилась к БРИКС
Global Look Press
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Саудовская Аравия официально присоединилась к БРИКС. Об этом сообщил государственный телеканал королевства Al Ekhbariya.

Решение о включении в состав БРИКС Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии приняли на саммите организации в Йоханнесбурге. Об этом 24 августа прошлого года заявлял президент ЮАР Сирил Рамафоса.

В конце декабря 2023-го аргентинский президент Хавьер Милей официально отказался от участия страны в БРИКС. По его словам, «в данный момент» это было бы неуместным.

В этом году председательство в организации перешло к России. Президент Владимир Путин высказался по этому поводу 1 января, обозначив главные цели и задачи предстоящей работы.

«И конечно, будем учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня», - добавил он.

Для этого, как пояснил российский лидер, Россия займется проработкой модальностей новой категории государств - партнеров объединения.

«Официально началось полноправное членство королевства в группе БРИКС, <…> что укрепляет его позиции в мире», - говорилось в сообщении канала.

Саудовская Аравия БРИКС
02 января 2024, 16:15
Несколько взрывов прогремели в Литве
Unsplash
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В Вильнюсе загорелся многоквартирный пятиэтажный дом после нескольких взрывов. Об этом сообщил портал LRT.

Представители Департамента противопожарной охраны и спасения отметили, что точную природу взрывов установить пока что не удалось. Спасатели начали эвакуировать жильцов, в больницы отвезли четырех пострадавших.

По предварительной информации, в жилом комплексе загорелись четыре квартиры. Жильцы рассказали, что перед распространением огня слышали несколько взрывов.

Пожарные прибыли на место происшествия, однако их действия осложнило сильное задымление. К зданию пригнали восемь автоцистерн, также задействовали четыре экипажа полиции.

Местный оператор энергоснабжения уточнил, что дом запитан бытовым газом, около шести месяцев назад газовые системы прошли регламентную проверку, добавил News.ru.

Ранее взрыв газа произошел в доме в Томской области, пострадала женщина.

Газ Литва Взрывы
02 января 2024, 15:34
Белоруссию назвали главной должницей России
РИА «Новости»
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Белоруссия по объему долгов перед Россией вышла на первое место. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Всемирного банка.

В общей сложности Белоруссия должна России порядка 8,24 миллиарда долларов. За ней следуют Бангладеш - 5,86 и Индия - 3,75.

Совокупный долг перед Россией со стороны иностранных стран и их резидентов составляет около 28,9 миллиарда долларов по состоянию на конец 2022 года.

Индия стала единственным государством в 2022 году, перед которой у России увеличился внешний долг. В 2023 году Россия оставалась должником Южной Кореи, Индии и Франции.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что страна сократила внешние задолженности примерно на треть , что является крайне важным показателем, писал RT.

Глава государства отметил, что ведущие корпорации страны вовремя выплачивают кредиты, делая свою финансовую политику более здоровой, добавил сайт kp.ru.

Долги Белоруссия Россия
02 января 2024, 14:05
Напавшему на главу оппозиции в Южной Корее предъявили обвинение
Global Look Press
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Правоохранители в Южной Корее предъявили официальное обвинение в покушении на убийство мужчине, который напал на лидера оппозиционной партии Ли Чжэ Мен в Пусане. Об этом сообщил телеканал Yonhap.

Напавшему 67 лет, на голове он носил бумажную корону с именем жертвы. Мужчина подошел к политику в толпе журналистов, после чего вытащил обернутый бумагой нож и нанес ему удар в шею.

Чжэ Мену успели оказать помощь на месте и экстренно доставили в больницу. Его состояние остается неизвестным.

Агентство Realmeter сообщало, что большинство населения страны поддерживает Объединенную демократическую партию, лидером которой является Чжэ Мен, писал RT.

При этом уровень поддержки правящей партии «Гражданская сила» составляет лишь 38,1%. Информации о том, связано ли нападение на политика с его предвыборной деятельностью, нет.

Убийства Южная Корея

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