Пять человек погибли в столкнувшемся с лайнером самолете береговой охраны Японии
При столкновении самолета береговой охраны Японии с пассажирским лайнером авиакомпании JAL в аэропорту Ханеда погибли пять человек. Все они находились в первом воздушном судне, сообщил телеканал NHK.
Изначально СМИ сообщали о четырех погибших, но затем их число увеличилось.
Борт береговой охраны Японии столкнулся с самолетом авиакомпании JAL , который следовал в Токио из Саппоро.
На борту лайнера Airbus A350 было 379 человек, среди них восемь детей. После столкновения начался пожар , всем пассажирам удалось вовремя эвакуироваться, отметил RT.
В пресс-службе авиакомпании JAL отметили, что столкновение произошло в момент посадки, когда на взлетно-посадочной полосе разворачивался другой самолет.
На борту транспорта береговой охраны находились шесть человек, одному удалось спастись, добавил kp.ru.