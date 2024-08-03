Пять человек погибли в Палестине после удара израильского беспилотника
Израильский беспилотник атаковал автомобиль возле палестинского города Тулькарм, пять человек погибли. Об этом сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По их заявлению, убитые готовили террористическую атаку.
В ЦАХАЛ добавили, что вместе со спецслужбой ШАБАК и полицией Израиля проводят в районе контртеррористическую операцию.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, назвал главного виновника «беспрецедентной вспышки насилия» на Ближнем Востоке.
Перед этим в Израиле заявили , что захватили крупнейший за 30 лет участок территории Палестины.