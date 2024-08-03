03 августа 2024, 12:47

Пять человек погибли в Палестине после удара израильского беспилотника

Global Look Press
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Израильский беспилотник атаковал автомобиль возле палестинского города Тулькарм, пять человек погибли. Об этом сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По их заявлению, убитые готовили террористическую атаку.

В ЦАХАЛ добавили, что вместе со спецслужбой ШАБАК и полицией Израиля проводят в районе контртеррористическую операцию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, назвал главного виновника «беспрецедентной вспышки насилия» на Ближнем Востоке.

Перед этим в Израиле заявили , что захватили крупнейший за 30 лет участок территории Палестины.

Израиль Беспилотники Конфликт Израиля и Палестины Палестина
03 августа 2024, 14:05
«Деликатная дилемма». Бербок высказалась об обмене заключенными
Global Look Press
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Глава МИД Германии Анналена Бербок охарактеризовала процесс обмена заключенными между странами как «деликатную дилемму». Об этом сообщило Tagesschau.

Она заявила, что «никому в федеральном правительстве это решение не далось легко», имея в виду освобождение россиянина, известного как Вадим Красиков.

Ранее канцлер страны Олаф Шольц признался , что освободил Красикова только по личной просьбе президента США Джо Байдена.

Россиянин получил пожизненный срок в Германии в 2019 году за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого Россия неоднократно требовала выдать по обвинению в терроризме.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед процедурой обмена помиловал немецкого наемника Рико Кригера , которого должны были казнить.

Германия Заключенные
03 августа 2024, 12:58
США подали в суд на TikTok за сбор данных о детях
Global Look Press
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Министерство юстиции США подало в суд на соцсеть TikTok из-за сбора персональных данных детей младше 13 лет. Об этом сообщила газета The New York Times.

Компания сознательно позволяла школьникам создавать и использовать учетные записи, а также не выполняла просьбы их родителей удалить данные.

«Подобные действия нарушают закон о защите конфиденциальности детей в интернете», - пояснили авторы материала.

В 2019 году TikTok заключал соглашение, по которому был обязан уведомлять родителей перед сбором данных о детях и удалять видео пользователей младше 13 лет. Теперь правительство подает жалобу, чтобы «положить конец незаконным масштабным вторжениям TikTok в личную жизнь детей».

Регуляторы и законодатели заняли более жесткую позицию в отношении конфиденциальности несовершеннолетних, обвинив создателей приложения в том, что оно подвергает детей риску.

Ранее в Канаде умерла 10-летняя звезда TikTok Белла Томпсон, более известная как Bella Brave - Белла Храбрая. Мать и отец снимали дочь для соцсетей почти с самого рождения. Девочка появилась на свет с серьезными генетическими заболеваниями: комбинированным иммунодефицитом, аномалией развития толстой кишки, гипоплазией хрящей и волос, карликовостью.

США Суд Дети Интернет Законы Соцсети Видео Школьники TikTok
03 августа 2024, 12:55
Посадили в карцер и чуть не убили. Селезнев рассказал о зверствах в американской тюрьме
РИА «Новости»
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В американских тюрьмах жестоко обращаются с заключенными. Один из вернувшихся по обмену россиян, Роман Селезнев, в эфире «Первого канала» рассказал, что его дважды чуть не убили.

«Обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер», - сообщил Селезнев.

Условия в камерах тоже были ужасные. Селезневу не давали спать: каждые два часа будили и заставляли отмечаться. Мужчина до сих пор не верит, что вернулся на родину.

«Боюсь проснуться и быть опять в камере», - признался он.

Спецслужбы США похитили Селезнева в 2014 году, когда он отдыхал на Мальдивах. Суд продолжался три года, в 2017-м россиянина приговорили к 27 годам заключения за кибермошенничество.

Вечером 1 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами Запада. Среди вернувшихся в Россию бывших заключенных оказался Селезнев. Его супруга Анна Отиско рассказала, что ее переполняют эмоции , она очень долго ждала встречи. Адвокат Игорь Литвак сообщил, что Селезнев содержался в условиях, которые усугубили состояние его здоровья.

Президент России Владимир Путин лично прибыл в аэропорт Внуково, чтобы встретить у трапа самолета вернувшихся после обмена россиян. Глава государства поздравил соотечественников и пообещал им госнаграды.

США Заключенные Тюрьмы
03 августа 2024, 11:13
Сотни ультраправых устроили беспорядки в Британии. Пострадали полицейские
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Трое полицейских пострадали во время беспорядков в городе Сандерленд на северо-востоке Англии. Как сообщил телеканал SkyNews, правоохранителей доставили в больницу.

Беспорядки c участием нескольких сотен представителей ультраправых группировок разгорелись после убийства детей в танцевальной студии. Протестующие скандировали лозунги против массовой миграции, подожгли автомобиль и центральное отделение полиции Сандерленда.

Между демонстрантами и силовиками произошли стычки: правые активисты забрасали полицейских бутылками и камнями, а те, в свою очередь, применили слезоточивый газ.

«Восемь человек были арестованы, а трое полицейских доставлены в больницу», - писали авторы материала.

Нападение на танцевальную студию произошло в конце июля. Подросток, вооруженный ножом, нанес смертельные ранения трем девочкам, еще несколько человек пострадали. Соседи рассказали изданию BBC , что семья подозреваемого «переехала в Великобританию из Руанды».

После происшествия в центре Сандерленда собрались сотни человек. Они принесли к месту резни цветы, мягкие игрушки и воздушные шарики. Первые столкновения с полицией произошли у городской мечети.

Трое полицейских пострадали во время беспорядков в городе Сандерленд на северо-востоке Англии. Как сообщил телеканал SkyNews , правоохранителей доставили в больницу.

Великобритания Беспорядки Полиция

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