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Один из убитых - глава регионального совета Шаар Ханегев Офир Либштейн. Он погиб, «когда пошел защищать город во время теракта», писало издание со ссылкой на местные власти.

«Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что с 06:30 утра по Израилю было выпущено более 2200 ракет. <…> Террористы ХАМАС проникли с суши, моря и воздуха», - уточнила The Times of Israel.

Чрезвычайную ситуацию объявили в радиусе 80 километров от сектора Газа. Движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, объявило Израилю войну. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что движение совершило «серьезную ошибку».

Ранее «360» опубликовал кадры новых ракетных ударов по Ашкелону в Израиле. По словам местных жителей, в первую очередь обстрелы ведут по крупным скоплениям мирного населения. Люди боятся выходить на улицу.