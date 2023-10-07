Пять человек погибли при ракетном обстреле Израиля — СМИ
Члены ХАМАС выпустили из Газы по Израилю более 2200 ракет 7 октября. Пять человек погибли, более 100 получили ранения, сообщила газета The Times of Israel.
Один из убитых - глава регионального совета Шаар Ханегев Офир Либштейн. Он погиб, «когда пошел защищать город во время теракта», писало издание со ссылкой на местные власти.
«Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что с 06:30 утра по Израилю было выпущено более 2200 ракет. <…> Террористы ХАМАС проникли с суши, моря и воздуха», - уточнила The Times of Israel.
Чрезвычайную ситуацию объявили в радиусе 80 километров от сектора Газа. Движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, объявило Израилю войну. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что движение совершило «серьезную ошибку».
Ранее «360» опубликовал кадры новых ракетных ударов по Ашкелону в Израиле. По словам местных жителей, в первую очередь обстрелы ведут по крупным скоплениям мирного населения. Люди боятся выходить на улицу.