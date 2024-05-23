Пять человек погибли при обвале сцены на предвыборном митинге в Мексике

По информации издания La Jornada , ЧП произошло во время агитационного мероприятия на бейсбольном стадионе El Obispo. Там находились представляющие партию «Гражданское движение» Каннавати и кандидат в президенты Мексики от фракции Хорхе Альварес Майнес.

Заднюю стену сцены сложил мощный порыв ветра, после чего рухнул огромный экран с логотипом партии. Кандидаты успели пробежать под рухнувшими декорациями и не получили большого вреда здоровью. Майнес отметил, что позднее вернулся к стадиону для оказания помощи раненым.

Жертвами ЧП стали пять человек, еще 50 получили ранения различной степени тяжести. Полиция занялась расследованием причин ЧП.

Ранее более 30 человек погибли при пожаре в миграционном центре в Мексике на границе с США.