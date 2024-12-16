16 декабря 2024, 17:34

Пьяный подросток застрелил свою семью в Нью-Мексико

Global Look Press
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В американском штате Нью-Мексико задержали подростка, который убил четырех своих родственников. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

Рано утром в субботу, 14 декабря, шестнадцатилетний юноша, который был сильно пьян, позвонил в службу спасения и сообщил о смерти людей возле города Белен. Подросток добровольно сдался правоохранителям, прибывшим на место происшествия.

Сотрудники полиции нашли в доме тела четырех человек 42, 35, 16 и 14 лет, а также пистолет.

Убившему свою семью юному жителю Нью-Мексико предъявили обвинения по четырем пунктам.

Ранее около отеля New York Hilton Midtown в Нью-Йорке неизвестный застрелил главного исполнительного директора американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

США Убийства Преступления
16 декабря 2024, 17:51
Асад узнал о падении Дамаска на российской авиабазе Хмеймим
Global Look Press
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Бывший президент Сирии Башар Асад сообщил, что получил информацию о падении Дамаска по прибытии на российскую военную базу Хмеймим. Заявление политика привела его пресс-служба.

«По прибытии на базу Хмеймим я узнал, что наши войска оставили все свои боевые позиции», - отметил Асад.

Бывший президент Сирии подчеркнул, что, пока находился на российской авиабазе, ситуация вокруг объекта ухудшалась - его постоянно атаковали беспилотники.

Асад уточнил, что в связи с этим власти России потребовали, чтобы командование базы эвакуировало его на территорию РФ.

Ранее Башар Асад подчеркнул, что не покидал Дамаск до утра 8 декабря.

Сирия Россия Захват власти в Сирии Башар Асад
16 декабря 2024, 12:53
ЕС пригрозил Грузии санкциями за разгон антиправительственных митингов
Global Look Press
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Вопрос введения санкций против ответственных за разгон антиправительственных демонстраций в Грузии остался на повестке Евросоюза. Но окончательного решения пока нет. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступила глава дипломатического корпуса ЕС Кая Каллас.

Она пояснила, что список из грузинских политиков, которых считают ответственными за жестокое обращение с участниками протеста, а также ограничительные меры воздействия уже готовы.

«На принятие решений уходит время. Но да, мы предложили список санкций для этих людей, которые используют силу против оппозиции», - заявила Каллас.

Глава дипломатического корпуса Евросоюза добавила, что также в процессе обсуждения находится вопрос отмены безвизового режима с Грузией.

Серия протестных митингов началась в конце ноября после объявления премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.

Очередным витком протестной активности стали выборы президента Грузии, которые прошли в минувшую субботу, 14 декабря. Впервые выборы в республике состоялись не всенародным голосованием, а через коллегию выборщиков, где 224 голоса получил кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Он стал единственным претендентом на пост главы государства.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась покинуть президентское кресло. Она пояснила, что не признала результаты выборов , и назвала парламент нелегитимным. Инаугурация нового лидера страны пройдет 29 декабря.

Вопрос введения санкций против ответственных за разгон антиправительственных демонстраций в Грузии остался на повестке Евросоюза. Но окончательного решения пока нет. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступила глава дипломатического корпуса ЕС Кая Каллас.

Грузия Санкции Евросоюз Выборы президента Грузии 2024 Беспорядки в Грузии
16 декабря 2024, 11:05
Грузия отказалась вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии
РИА «Новости»
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Правительство Грузии не будет вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии. Об этом сообщил Первый канал грузинского телевидения.

«Власти Грузии имеют право и возможность противостоять антигрузинскому решению правительств Литвы и Эстонии. Однако из уважения к литовскому и эстонскому народам мы не считаем целесообразным идти на такой шаг», - процитировал канал пресс-службу правительства страны.

Также в Тбилиси заявили, что литовские и эстонские власти обладают наименьшим суверенитетом среди стран Евросоюза и действуют «по диктату иностранных администраций», при этом с народами этих стран никакой ссоры у грузин нет.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал решение действующей администрации США ввести санкции непонятным и бессмысленным. Он отметил, что Белый дом тем самым портит отношения с важным партнером.

Грузия США Литва Санкции Эстония
16 декабря 2024, 10:43
Новую горячую точку в противостоянии с Россией назвали на Западе
РИА «Новости»
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Прибалтика рискует стать новой «горячей точкой» в противостоянии России и НАТО. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Авторы материала утверждают, что российские корабли после начала конфликта на Украине якобы начали «предупредительно» стрелять в сторону флота альянса.

«Столкновения с Россией в районе Прибалтике свидетельствуют о новой горячей точке в теневой войне с НАТО», - отметили они.

Источника издания также пожаловались, что Россия намеренно создает помехи для воздушного движения в регионе. По их словам, российские истребители совершают некие «опасные маневры».

Ранее СМИ опубликовали вероятную карту третьей мировой войны. Она может растянуться от северной границы России с Финляндией, пройти через Литву, Эстонию Латвию, Польшу и Швецию, а закончиться у границы Дании и Германии.

Россия Запад НАТО

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