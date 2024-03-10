Пьяного экс-премьера Эстонии сняли с рейса в Финляндии

По версии издания, финская полиция сняла Рыйваса с рейса вечером 9 марта. Он был в составе бизнес-делегации, сопровождавшей главу МИД республики Маргуса Цахкну во время визита в Японию. Отмечается, что бывший эстонский премьер был нетрезв еще до посадки.

Таави Рыйвас пояснил журналистам, что поскандалил со стюардессами по поводу использования ноутбука. Он подал жалобу в авиакомпанию, потребовав возместить ущерб.

Ранее с рейса Москва - Барнаул сняли раненого бойца СВО, который якобы курил в самолете. В беседе с «360» он пояснил, что на самом деле курил перед этим, и от него просто шел запах сигарет. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав участника спецоперации.