ПВО не справляется. Шестой взрыв прогремел в ночной Одессе

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Шестая партия «Гераней» прилетела по Одесскому порту. В городе не прекращаются взрывы , украинские СМИ фиксируют прилеты, а горожане пишут о постоянно шуме.

Украинское ПВО не справляется с атакой российских ракет и беспилотников. Несмотря на кучную стрельбу установок, «Герани» прилетают в назначенные места.

Ночная серия ударов по стратегическим целям привела к уничтожению ряда объектов инфраструктуры.

Telegram-канал «Типичная Одесса» написал, что началась эвакуации работников порта. Пишут о взрывах в районе Таирова, Черемушки, Застава № 1, Краяна. В порту за несколько часов зафиксировали шесть прилетов.

Украинские Telegram-каналы пишут о выпущенной ракете ПВО, которая упала в черте города. На месте прилетов в Одессе поднимается дым, очевидцы сообщают о вторичных детонациях.