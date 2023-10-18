Путина в Китае встретили красной дорожкой, которой не было у Блинкена

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«Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с „красной дорожкой“. Этого не было у Энтони Блинкена во время его визита в Китай в июне», - сказано в публикации.

В материале подчеркнули, что прием государственного секретаря Штатов был «довольно сдержанным». Издание отметило со ссылкой на правозащитницу Дженнифер Цзэн, что холодная реакция на визит Блинкена является «преднамеренным унижением» в КНР.

Путин посетил Китай впервые с 4 февраля прошлого года. Его визит связан с участием в форуме «Один пояс - один путь», где собрались представители 130 государств. Как отметила газета The New York Times, российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин намерены показать силу своей «дружбы без границ».