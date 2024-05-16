Путина в аэропорту Пекина встретила рота почетного караула

Президент России прилетел в Китай с двухдневным государственным визитом. На кадрах Путин выходит из самолета, где его встречает почетный караул. После церемонии встречи кортеж российского главы выехал из аэропорта в сопровождении полиции Китая и отряда мотоциклистов. Путин ехал на российском автомобиле Aurus.

Ранее лидер РФ объяснил, почему выбрал КНР в качестве первого государства для визита после своей инаугурации. По его словам, беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между Москвой и Пекином повлияли на его выбор.

Также российский лидер вспомнил, как в 2023 году председатель Китая Си Цзиньпин прилетел в РФ. Тогда Россия тоже оказалась первым государством, которое посетил политик после вступления в должность.