06 октября 2024, 23:48

Путина поздравили с днем рождения баннером в Турине

РИА «Новости»
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В Турине разместили баннер с изображением Владимира Путина и поздравлением с днем рождения, рассказали РИА «Новости» представители ассоциации «Перспектива». Они объяснили, что потратили на создание растяжки весь вечер.

Российский лидер отметит день рождения 7 октября. Баннер появился на мосту в центре города.

«На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушел весь вечер. Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане», - отметили собеседники агентства.

На баннере написано, что Турин поздравляет президента России с днем рождения. Рядом с надписью - два российских флага.

Подготовились к празднованию и в Генуе. Там разместили листовки с изображениями Путина и поздравлениями с днем рождения.

Италия Владимир Путин
06 октября 2024, 21:18
Иран заявил о готовности к любому сценарию полномасштабной войны с Израилем
РИА «Новости»
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Иранское командование имеет несколько планов на случай полномасштабной войны с Израилем. Такое заявление сделал командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири. Его процитировало агентство Tasnim.

«Мы разработали несколько сценариев столкновения с противником», - заявил Тангсири.

Иранский контрудар будет зависеть от действий израильтян, отметил контр-адмирал. Командование Ирана проанализирует все возможные сценарии развития конфликта, добавил Тангсири.

Воздушное пространство Ирана закрыли для всех видов воздушных судов с 21:00 воскресенья до 06:00 предстоящего понедельника. В течение девяти часов в аэропортах страны не будут ни принимать, ни выпускать грузовые и пассажирские рейсы.

Израиль Войны Иран Ближний Восток Конфликт Ирана и Израиля
06 октября 2024, 20:36
В Финляндии призвали повреждать автомобили российских дипломатов
РИА «Новости»
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Посольство РФ в Финляндии отреагировало на антироссийский выпад сотрудника Внешнеполитического института. Он призывал повреждать строительной техникой и поливать краской служебные автомобили российских дипломатов в Хельсинки. Свой комментарий дипмиссия разместила в Telegram-канале.

В посольстве отметили, что сотрудники Внешнеполитического института и раньше были замечены в разжигании русофобских настроений. Однако нынешний призыв к нарушению Венской конвенции и законов Финляндии переходит все границы.

«Каких еще призывов нам ждать? Сжигать русские книги и картины Репина? Лишить российских граждан в Финляндии всех прав и посадить их в концлагерь? Все это уже было в истории и это - ее черные страницы», - напомнили в дипмиссии.

Ранее в российском посольстве прокомментировали оскорбление российских футболистов на матче в Турку. Уровень русофобии и расистских настроений назвали критичным.

Финляндия Россия Русофобия
06 октября 2024, 19:34
Иран прекратил авиасообщение до утра 7 октября
РИА «Новости»
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Воздушное пространство Ирана закроют для всех видов воздушных судов с 21:00 воскресенья, 6 октября до 06:00 предстоящего понедельника. Об этом сообщило агентство Aasriran о ссылкой на заявление Национального управления.

В ведомстве уточнили, что на девять часов аэропорты Ирана прекратят принимать и отправлять грузовые и пассажирские рейсы.

Купивших билеты клиентов попросили связаться с перевозчиками для получения консультации о возврате средств. Все авиакомпании перевели на выполнение обязательных инструкций Национального авиационного управления.

В последний раз Иран закрывал свое воздушное пространство перед массированным ударом по Израилю 2 октября, запустив не менее 400 ракет, ожидая немедленного ответа.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил, что Израиль не оставит обстрел своей территории со стороны Ирана без серьезного ответа. Но в какой форме он пройдет пока неизвестно. При этом эксперт отметил, что не ждет начала крупной войны на Ближнем Востоке.

Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что ответный план по ответу на обстрел со стороны Ирана еще готовится. Но ни сроков, ни формата глава государства не раскрыл.

Самолеты Иран Конфликт Ирана и Израиля
06 октября 2024, 18:44
Сразу два теракта одновременно произошли в Израиле
Pxhere
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Сразу два террористических акта одновременно произошли на юге Израиля. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Первую атаку зафиксировали на центральном вокзале в городе Беэр-Шева. Второе нападение - на улице Шмириягу аЛеви.

Жертвой теракта стала молодая женщина в возрасте около 25 лет. Еще 10 человек пострадали. Пятерых госпитализировали с огнестрельными ранениями, еще пять человек получили легкие травмы.

Вокзал атаковал гражданин Израиля Ахмад Саид Акаби. Он является уроженцем деревни Хура, ранее был судим. Террориста ликвидировали.

Израиль Терроризм

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