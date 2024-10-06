Путина поздравили с днем рождения баннером в Турине

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Российский лидер отметит день рождения 7 октября. Баннер появился на мосту в центре города.

«На изготовление баннера длиной четыре и шириной два метра ушел весь вечер. Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане», - отметили собеседники агентства.

На баннере написано, что Турин поздравляет президента России с днем рождения. Рядом с надписью - два российских флага.

Подготовились к празднованию и в Генуе. Там разместили листовки с изображениями Путина и поздравлениями с днем рождения.