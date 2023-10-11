Путина попросили разрешить конфликт Израиля и Палестины

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«Господин Путин, я прошу у вас как у президента страны - постоянного члена Совета Безопасности ООН выступить с инициативой о реальном прекращении огня и поиску решения палестинской проблемы», - сказал ас-Судани.

Ранее Путин заявил, что появление авианосной группы США в Средиземном море на фоне конфликта Израиля и Палестины лишь ухудшит ситуацию. Глава государства подчеркнул, что на Ближнем Востоке есть люди, которые уже ничего не боятся.

Также российский лидер подчеркнул, что в израильско-палестинском конфликте необходимо искать компромиссные решения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия сыграет свою роль в урегулировании ситуации.