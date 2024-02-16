16 февраля 2024, 00:19

Путина попросили «держаться подальше» от выборов в США

РИА «Новости»
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Президенту России Владимиру Путину лучше «держаться подальше» от американских выборов после его высказываний о президенте страны Джо Байдене. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Тему интервью Путина подняли во время брифинга. Один их журналистов попросил чиновника прокомментировать слова президента России, который назвал Байдена прогнозируемым человеком.

В ответ Кирби заявил, что администрация США противостоит России во всем мире.

«Господину Путину следует держаться от наших выборов подальше», - резюмировал он.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава государства отметил, что Россия будет работать с любым лидером США, которого выберет американский народ, писал RT. Путин добавил, что Россия готова работать с любым американским лидером, которому окажет доверие народ.

США Россия Владимир Путин
16 февраля 2024, 00:23
Пассажирку с расстройством желудка сняли с самолета за частые походы в туалет
Викимедиа
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Сотрудники авиакомпании Westjet сняли с рейса из Мексики пассажирку из Канады, которая планировала вернуться домой. Женщина поднялась на борт с расстройством желудка и еще до окончания посадки несколько раз посетила туалет. Такое поведение пассажирки не понравилось экипажу ее попросили сойти. Об этом сообщило издание Complex.

Сама пассажирка призналась, что знала о своем состоянии, но приняла большое количество лекарств и считала, что неприятности в полете ее не настигнут. Она добавила, что представители перевозчика отказались оплатить ей такси до отеля, а также перебронировать билет на другой рейс.

«Руководитель представительства Westjet вызвал охранника, чтобы запугать меня, но когда я разрыдалась, то пришедший мужчина понял, что начальник тот еще засранец» - заявила пассажирка.

Свою историю после возвращения домой она опубликовала в социальной сети X (бывший Twitter) и посоветовала читателям отказаться от полетов, если у них есть проблемы с желудком.

Первый же комментатор написал, что «засранцем» оказался совсем не руководитель представительства перевозчика. Многие также поинтересовались, сколько раз нужно посетить туалет на борту, чтобы заработать высадку с рейса.

Среди читателей пассажирки оказалась профессиональная стюардесса, которая пояснила, что экипаж сделал все правильно.

«Ваше заболевание могло передаваться воздушно-капельным путем, что опасно для пассажиров. Кроме того, туалеты предназначены для всех летящих, а не для одного человека», - написала она.

Другие пользователи также не стали сочувствовать высаженной пассажирке. Они отметили, что она сама могла последовать своему совету и, зная о своем состоянии, могла отказаться от полета без скандала.

Представителям авиакомпаний в аэропортах всего мира часто приходится разбираться с пассажирами, среди которых бывают агрессивные. В начале этой недели опоздавший на посадку на рейс в Пермь мужчина разбил стойкой ограждения стекло представительства авиакомпании «Победа». От разлетевшихся осколков никто не пострадал. Буяна задержали сотрудники полиции и завели против него дело за уничтожение чужого имущества.

Самолеты Авиакомпании
15 февраля 2024, 23:01
Байден поручил связаться с Россией из-за «противоспутникового оружия»
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден отдал распоряжение начать прямой диалог с российскими дипломатами в связи с «разработкой Россией противоспутникового оружия». Об этом сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

«Я могу подтвердить, что это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает Россия», - сказал он.

Представитель администрации США отметил, что «это еще не действующие технологии и их не ввели в строй». По данным Вашингтона, «немедленной угрозы безопасности кого-либо не существует».

После получения соответствующей информацией Байден приказал организовать предварительные обсуждения с лидерами в конгрессе и прямых дипломатических контактах с Россией.

По данным телеканала ABC, что законодателям США на секретном брифинге сообщили о якобы планах России «разместить ядерное оружие в космосе», чтобы использовать его против спутников, писал RT.

Ранее глава командования космических операций США Стивен Уайтинг назвал Россию технологически современной космической силой с широкими военными возможностями.

США Россия Джо Байден
15 февраля 2024, 22:10
Немецкие журналисты назвали Путина «мастером троллинга»
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин решил потроллить американские власти словами, что Россия предпочла бы работать с Джо Байденом из-за его «опытности и прогнозируемости». Об этом заявил немецкий журнал Der Spiegel.

По мнению авторов статьи, российский лидер, вероятно, говорил это всерьез, однако все равно «сделал подарок» именно экс-президенту США Дональду Трампу.

«Путин удивил многих четкими словами в поддержку демократа Байдена», - отметили в материале.

После интервью возник вопрос, серьезно ли говорил Путин «или он просто троллит действующего американского президента».

Дональд Трамп сразу же использовал слова президента России , чтобы изобразить себя «сильным лидером, которого опасается Кремль».

Ранее Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубином заявил, что для страны Джо Байден является более предпочтительным президентом США, писал RT.

Трамп назвал слова российского лидера настоящим комплиментом.

США Дональд Трамп Владимир Путин Джо Байден
15 февраля 2024, 21:25
МИД Азербайджана обвинил Пашиняна в фальсификации фактов
РИА «Новости»
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МИД Азербайджана отверг заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявившего о возможности новой войны между странами. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Азербайджанские дипломаты назвали обвинения армянского премьера необоснованными и направленными «на преднамеренное нагнетание напряженности в регионе».

«Представление действий Азербайджана, которые были предприняты в ответ на ранение одного из наших военнослужащих, как акта агрессии является фальсификацией фактов», - отметили в министерстве.

Внешнеполитическое ведомство возложило ответственность за нарушение пятимесячной стабильности в регионе именно на Армению. Также дипломаты задались вопросом, почему армянское Минобороны до сих пор не выполнило обязательств по расследованию ранения азербайджанского военного.

В ведомстве добавили, что армянские власти должны отказаться от своих претензий против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, если заинтересованы в мирном процессе.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что что причиной обострения ситуации в регионе могло быть желание других государств надавить на Россию с Северного Кавказа.

Армения Обострение в Нагорном Карабахе Азербайджан

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