20 января 2024, 05:25

Путина назвали способным разрушить единство Запада

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин может сломить единство Запада в 2024 году. Об этом написал в своей статье обозреватель Bloomberg.

По его словам, украинский конфликт должен был показать всему миру, что Россия ослаблена, ее нация унижена, а экономика разрушена, как и планировалось коллективным Западом. Только солидарность государств свободного западного мира оказалась под вопросом.

«Мы входим в третий год боевой активности - и у Путина снова есть шанс сломить единство западных стран», - отметил автор статьи.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что НАТО в ближайшие месяцы может организовать «операцию под чужим флагом» наподобие диверсии на российских газопроводах «Северный поток» в 2022 году. Он обратил внимание на то, что глава военного комитета НАТО Роб Бауэр слишком часто говорит о подготовке НАТО к войне с Россией.

По мнению автора Telegram-канала «Голос Мордора», на Западе все чаще говорят о большой войне с Россией, чтобы напугать европейцев и добиться от них покорности. Просто руководители этих стран желают сохранить свою власть и свои деньги, пусть и ценой страданий и обнищания собственных народов.

Россия Запад Владимир Путин
20 января 2024, 05:07
Итальянцам разрешили «зиговать» на мероприятиях
Википедия
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Нацистское приветствие с поднятой правой рукой можно использовать на памятных мероприятиях в Италии — это не будет считаться преступлением. Такое решение принял Верховный суд страны, сообщил телеканал RAI.

По информации телеканала, решение суда касалось дела 2016 году. Тогда восемь участников памятной демонстрации использовали нацистское приветствие. Их обвинили в попытке реабилитации фашизма и осудили.

Осужденные подали апелляцию. Суд постановил, что нацистское приветствие можно использовать в частном порядке или на памятных мероприятиях, когда оно не создает угрозу обществу.

Летом 2023 года две выпускницы школы в Краснодарском крае записали видео, на котором под немецкую музыку «зиговали» у монумента воинам-афганцам. Роликом заинтересовалась полиция. На девушек завели административное дело, по которому им грозит арест до 15 суток или штраф до двух тысяч рублей. После этого подростки опубликовали видео, в котором попросили прощения за свой поступок.

Нацистское приветствие с поднятой правой рукой можно использовать на памятных мероприятиях в Италии - это не будет считаться преступлением. Такое решение принял Верховный суд страны, сообщил телеканал RAI.

Италия Суд Преступления
20 января 2024, 04:30
Жертвами пожара в школьном общежитии в Китае стали 13 человек
Freepik
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Во время пожара в школьном общежитии в провинции Хэнань погибли по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«В результате инцидента погибли 13 человек, один получил ранения, раненый находится в больнице, его состояние стабильно», - уточнил телеканал.

Возгорание произошло вечером 19 января.

Ранее в дагестанской Республиканской клинической больнице сообщили, что все пятеро членов семьи , пострадавшие в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале, умерли. Следователи возбудили по факту уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

В пятницу, 19 января, крупный пожар охватил квартиру на седьмом этаже панельной высотки на улице Плющева на востоке Москвы. Пожару присвоили первый ранг сложности. Прибывшие на место спасатели по выдвижной лестнице спасли женщину из горящей квартиры. Ее вытащили из соседнего окна, рядом с горящей комнатой. Всего по автоматической лестнице спасли двух человек. Еще шесть жильцов, включая двух детей эвакуировали через подъезд.

Смертность Пожары Школы Китай
20 января 2024, 04:04
Власти Польши обвинили в желании начать «ядерный армагеддон» с Россией
Freepik
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Польский политик Олаф Сволкень заявил, что власти страны отрицают факты и продвигают абсурдные и угрожающие ядерной войной с восточным соседом тезисы о необходимости «победы над Россией». Об этом он написал в статье для Myśl Polska.

По его словам, Польша не желает понимать, что начало Россией специальной военной операции на Украине вполне оправданно. И вместо того, чтобы примерить на себя роль «благоразумного посредника» благодаря своему географическому положению, польские власти выступают в качестве «англосаксонского диверсанта», пытающегося навредить РФ даже ценой унижения собственного достоинства. В последнем случае речь идет об отношениях польских властей с необандеровской Украиной.

«Как понять, что вместо того, чтобы инвестировать в мудрую дипломатию Польша предпочитает тратить сотни миллиардов на бессмысленные вооружения?» - задался вопросом Сволкень.

Он добавил, что власти продвигают абсурдные и грозящие ядерным армагеддоном идеи о необходимости «победы над Россией».

Ранее представители Польши, Румынии, Латвии и Литвы в швейцарском Давосе обсудили Россию , призывая к введению новых антироссийских санкций, исключению ее их Совета Безопасности ООН и доведению до внутреннего распада за счет нанесения стратегического военного поражения.

Ядерное оружие Россия Польша
20 января 2024, 03:06
Военные корабли Британии столкнулись в Бахрейне
Unsplash
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Два минных тральщика Военно-морских сил Великобритании столкнулись на базе в Бахрейне. Об этом сообщило издание UK Defence Journal.

По данным журналистов, корабль HMS Chiddingfold столкнулся с кораблем HMS Bangor. Информации о причинах столкновения и о пострадавших пока нет. Военные планируют провести расследование всех обстоятельств случившегося и оценить ущерб, нанесенный судам.

В прошлую пятницу, 12 января, движение «Ансар Алла» начало наносить удары по американским и британским кораблям в Красном море в ответ на бомбардировку странами объектов хуситов в Йемене. Об этом заявил член политбюро «Ансар Алла» Али аль-Кухум.

Ранее замминистра иностранных дел в правительстве «Ансар Алла» Хусейн аль-Эззи заявила, что Великобритания и США заплатят высокую цену за удары по Йемену.

США Великобритания Военные Корабли Йемен

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