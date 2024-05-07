Путина назвали одним из величайших мировых лидеров

«Владимир Путин - один из величайших лидеров этого мира. Он вывел Россию на такую стадию развития, которая уже сделала Россию одной из новых сверхдержав», - указал он.

Мадуро напомнил, что именно Путин восстановил Россию и вывел ее на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития после развала СССР и всех сопутствующих пробоем. Его победа на мартовских выборах указывает на то, что народ на его стороне, отметил политик.

Мадуро добавил, что народ Венесуэлы любит, поддерживает и уважает Путина.

Уже во вторник, 7 мая, состоится инаугурация президента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал церемонию важнейшей конституционной процедурой.