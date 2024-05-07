Путина назвали одним из величайших мировых лидеров
Президент Владимир Путин является одним из величайших мировых лидеров, который поднял Россию до уровня сверхдержавы. Такое мнение выразил глава Венесуэлы Николас Мадуро. Его процитировало РИА «Новости».
«Владимир Путин - один из величайших лидеров этого мира. Он вывел Россию на такую стадию развития, которая уже сделала Россию одной из новых сверхдержав», - указал он.
Мадуро напомнил, что именно Путин восстановил Россию и вывел ее на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития после развала СССР и всех сопутствующих пробоем. Его победа на мартовских выборах указывает на то, что народ на его стороне, отметил политик.
Мадуро добавил, что народ Венесуэлы любит, поддерживает и уважает Путина.
Уже во вторник, 7 мая, состоится инаугурация президента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал церемонию важнейшей конституционной процедурой.