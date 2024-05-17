Путин жестко ответил на вопрос журналистов об олимпийском перемирии
Страны Запада не соблюдают принципы олимпийского перемирия, но при этом требуют их выполнения от России. Международные спортивные организации также отказались допускать российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном их страны. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции, его процитировала пресс-служба Кремля.
Таким образом глава государства ответил на вопрос журналистов о том, возможно ли сейчас такое «олимпийское перемирие».
«В нашем отношении нарушают, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые нам диктуют <…>. Дорогие друзья, так далеко не уедем», - прокомментировал Путин.
Он добавил, что считает принципы олимпизма правильными, но проблема заключается в том, что европейские чиновники политизировали спорт.
Ранее Путин рассказал, что России и ее партнерам не нравится , что страны Запада навязывают другим свое мнение и мешают им выбирать собственные модели развития. По его мнению, США и страны Европы пытаются обеспечить собственное благополучие за счет других.