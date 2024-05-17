17 мая 2024, 17:57

Путин жестко ответил на вопрос журналистов об олимпийском перемирии

Пресс-служба Кремля
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Страны Запада не соблюдают принципы олимпийского перемирия, но при этом требуют их выполнения от России. Международные спортивные организации также отказались допускать российских спортсменов до соревнований с флагом и гимном их страны. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пресс-конференции, его процитировала пресс-служба Кремля.

Таким образом глава государства ответил на вопрос журналистов о том, возможно ли сейчас такое «олимпийское перемирие».

«В нашем отношении нарушают, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые нам диктуют <…>. Дорогие друзья, так далеко не уедем», - прокомментировал Путин.

Он добавил, что считает принципы олимпизма правильными, но проблема заключается в том, что европейские чиновники политизировали спорт.

Ранее Путин рассказал, что России и ее партнерам не нравится , что страны Запада навязывают другим свое мнение и мешают им выбирать собственные модели развития. По его мнению, США и страны Европы пытаются обеспечить собственное благополучие за счет других.

Кремль Спортсмены Международные отношения Россия Запад Владимир Путин Олимпиада в Париже — 2024
17 мая 2024, 17:55
Вещание ряда российских СМИ приостановили в ЕС
Unsplash
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В ЕС запретили ряду российских СМИ вести на своей территории любую деятельность, связанную с радиовещанием и телевидением. Это следует из заявления Евросовета.

В документе указали четыре масс-медиа. Среди них РИА «Новости», «Российская газета», «Известия» и Voice of Europe.

Уточняется, что решение не будет препятствовать СМИ и их работникам осуществлять деятельность, не связанную с вещанием. Например, проводить интервью и исследования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Европу об ответе на запрет вещательной деятельности отечественных СМИ. По ее словам, меры уже разрабатываются.

Мария Захарова Европа Россия Интервью Телевидение
17 мая 2024, 16:58
Захарова анонсировала ответ на запрет деятельности российских СМИ в Европе
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Россия ответит на запрет вещательной деятельности отечественных СМИ в Европе. Такое предупреждение в беседе с «Известиями» сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Речь идет об ограничении работы РИА «Новости», «Российской газеты» и «Известий».

«Ответ сейчас вырабатывается», - подчеркнула дипломат.

Евросоюз ранее согласовал запрет на доступ к указанным изданиям и к чешскому порталу Voice of Europe. Последний обвинили в распространении «пророссийской информации». Запретить вещание планируют на следующей неделе.

Захарова уже предупреждала о молниеносном и болезненном ответе Западу на ограничение вещания российских масс-медиа и работы журналистов. По словам дипломата, зарубежным корреспондентам придется прочувствовать это на себе.

Мария Захарова Запреты Европа Россия Работа Запад Евросоюз
17 мая 2024, 15:45
Путин заявил, что в России все знают блюдо утка по-пекински
Unsplash
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Китайская кухня является важной частью культуры страны. Она также входит в список великих мировых кухонь, которых не так уж и много. Об этом заявил президент Владимир Путин, его слова процитировала пресс-служба Кремля.

Он признался, что не знает названий большинства китайских блюд, но очень высоко ценит утку по-пекински.

«Могу сказать то, что я больше всего знаю, но это знают во всем мире, мне даже стыдно, что я не могу назвать этих наименований, но утку по-пекински знают все, в России точно, 100%», - рассказал Путин.

Глава государства рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин во время приема угостил его очень вкусной уткой по-пекински. Президент похвалил китайское блюдо и не удержался от второй порции.

«Я думал, я съем только один кусок. Но - понимаете, да? - не смог удержаться, съел и второй, уж больно было вкусно», - подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер извинился перед жителями Харбина за то, что в городе из-за его визита ввели особые меры безопасности. Он пообещал, что делегация скоро уедет, и жизнь горожан вернется в привычное русло.

Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
17 мая 2024, 14:57
МИД Литвы вручил ноту протеста российскому дипломату
РИА «Новости»
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Министерство иностранных дел Литвы вызвало российского представителя и выразило ему протест из-за включения литовских чиновников в список разыскиваемых лиц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Российскому дипломату вручили ноту протеста и потребовали немедленно прекратить «преследовать» литовских чиновников. В ведомстве добавили, что решение России якобы показывает ее неуважение к республике.

«Министерство иностранных дел Литвы <…> вручило дипломатическую ноту с решительным протестом в связи с решением России включить литовских политиков в список разыскиваемых лиц», - указали в пресс-службе.

Ранее в базе розыска МВД появились имена политиков из Латвии, Польши и Литвы. В список также вошли глава эстонской полиции Эльмар Вахер и бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсал.

Литва Россия Чиновники

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