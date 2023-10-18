Путин заявил в Пекине об общих целях России и Китая

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Как и большинство стран мира, Россия и Китай разделяют стремление к сотрудничеству с учетом интересов обеих сторон. Президент Владимир Путин на открытии третьего форума международного сотрудничества «Один пояс - один путь» в Пекине пригласил заинтересованные страны к развитию Северного морского пути, сообщили «Известия».

«Россия и Китай, как и большинство государств мира, разделяют стремление к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству <…> при уважении цивилизационного разнообразия и права каждого государства на собственную модель развития», - сказал он.

Владимир Путин пригласил заинтересованные страны не только к использованию Северного морского пути , навигация по которому с 2024 года станет круглогодичной, но и к совместному развитию. Он заявил, что российская сторона обеспечит снабжение, связь и ледовую проводку.

Форум «Один пояс, один путь» пройдет 17–18 октября. В российскую делегацию вошли глава государства Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель председатель правительства Александр Новак и другие.