Путин заявил о стратегическом партнерстве России с Туркменией
Для России стратегическое партнерство с Туркмением остается очень важным. Об этом в послании президенту Сердара Бердымухамедову сообщил российский лидер Владимир Путин, написала газета «Нейтральный Туркменистан».
Президент России поздравил Туркменистан с днем независимости, который страна отмечает в среду.
«Примите самые сердечные поздравления по случаю Дня Независимости, национального праздника Туркменистана», - говорится в поздравительном письме Путина.
Российский лидер отметил, что всем известны успехи, которых Туркменистан добился в социальной и экономической сферах.
«Проводимая вами политика стала важным фактором в упрочении стабильности и безопасности в Каспийском регионе и Центральной Азии. Стратегическому партнерству с Туркменистаном мы придаем очень большое значение», - добавил Путин.
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