Путин заявил о равноправном сотрудничестве России и КНДР
Взаимодействие России и КНДР основано на равноправии и взаимном уважении. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на переговорах с председателем государственных дел республики Ким Чен Ыном. Его процитировало РИА «Новости».
«Взаимодействие между нашими странами основано на принципах равноправия, взаимного уважения интересов друг друга», - сказал российский лидер.
Он обратился к председателю госдел КНДР и отметил, что рад воспользоваться его приглашением и побывать в республике. Путин подчеркнул, что страны многие десятилетия связывает прочная дружба и тесное добрососедство.
Переговоры лидеров двух государств стартовали в Пхеньяне. Встреча проходит в резиденции «Кымсусан». Путин поблагодарил Северную Корею за поддержку России в украинском конфликте. Президент добавил, что КНДР долгие годы боролась с империалистическими амбициями Соединенных Штатов.