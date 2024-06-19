Путин заявил о равноправном сотрудничестве России и КНДР

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«Взаимодействие между нашими странами основано на принципах равноправия, взаимного уважения интересов друг друга», - сказал российский лидер.

Он обратился к председателю госдел КНДР и отметил, что рад воспользоваться его приглашением и побывать в республике. Путин подчеркнул, что страны многие десятилетия связывает прочная дружба и тесное добрососедство.

Переговоры лидеров двух государств стартовали в Пхеньяне. Встреча проходит в резиденции «Кымсусан». Путин поблагодарил Северную Корею за поддержку России в украинском конфликте. Президент добавил, что КНДР долгие годы боролась с империалистическими амбициями Соединенных Штатов.