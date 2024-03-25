Путин заявил о подогревании конфликта в Югославии и изнутри, и извне

«Первым шагом была, конечно, проблема внутреннего конфликта», - указал Путин.

Президент обратил внимание, что не будет давать оценок, кто и в чем был виноват, и какие преследовал цели. С уверенностью можно сказать, что это подогревалось и изнутри, и извне, подчеркнул он.

«[Что] привело к такой внутренней конфронтации - по сути, к очень тяжелой гражданской войне», - констатировал глава государства.

НАТО начал военную операцию против Союзной Республики Югославия 24 марта 1999 года. Операция длилась 78 дней. Главной целью в альянсе назвали «предотвращение геноцида албанского населения в Косове».

В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тысячи до четырех тысяч человек, около 12,5 тысячи получили ранения, две три из них - мирные жители.

Сербские специалисты также указывали, что силы НАТО сбросили на страну 15 тонн обедненного урана. После чего страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе.