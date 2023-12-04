04 декабря 2023, 18:43

Путин заявил о неминуемом росте активности России в мировых делах

РИА «Новости»
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Россия в будущем увеличит свою активность в мировых делах. Об этом на церемонии вручения верительных грамот иностранных дипломатов заявил президент страны Владимир Путин.

«Рассчитывает, что все международные партнеры в отношениях с нами продолжат придерживаться принципа взаимного учета интересов и равноправия. Как бы кто не хотел, наша активность в мировых делах продолжит нарастать», - сказал он.

Путин отметил, что в 2024 году России предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций.

«У нас нет предвзятых и враждебных намерений. Мы проводили и проводим независимый внешнеполитический курс. Мы открыты к партнерству со всеми странами и неприемлем блоковую конфронтацию, а также любые шаги, идущие вразрез с уставом ООН», - добавил президент.

Ранее глава государства отметил, что мир находится в состоянии турбулентности в связи с переходом к многополярному устройству. По его словам, на этом фоне началось обострение ряда конфликтов, а давние противостояния вышли на новый уровень.

Международные отношения Россия Владимир Путин
04 декабря 2023, 19:18
Шесть нуждающихся в продовольствии стран Африки получают зерно из России — Путин
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин рассказал о помощи, которую оказывает Россия нуждающимся в продовольствии странам Африки. По его словам, страна направляет зерно шести государствам.

«Кстати, хочу сказать, в шесть стран направляются суда с российским зерном в качестве помощи этим странам, которые нуждаются в продовольствии», - сообщил Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Некоторые суда, по словам президента, уже разгружают, другие сейчас в море, часть судов загружают в российских портах.

В конце ноября Путин, выступая на внеочередном саммите G20, подчеркнул, что Россия выполняет все свои обязательства в продовольственной сфере, продолжая оставаться на позиции одного из крупнейших экспортеров в мире.

Отдельно он отметил состояние турбулентности на многих мировых рынках и обострение проблем в энергетическом и финансовом секторах.

«Огромный стресс мировой экономики стал следствием непродуманной политики отдельных стран. Но эти действия оправдывали в том числе борьбой с последствия пандемии», - указал глава государства.

Африка Россия Владимир Путин
04 декабря 2023, 16:30
Еврокомиссия сочла впечатляющей работу Украины для переговоров о вступлении в ЕС
Global Look Press
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Власти Украины проделали достаточную работу для запуска переговоров о вступлении страны в Европейский Союз. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель Еврокомиссии Ана Пизонеро. Видео выступления опубликовали на сайте организации.

Пизонеро прокомментировала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который назвал необоснованным приглашение Украины в состав Евросоюза «Мы придерживаемся нашего предложения и нашей рекомендации. Мы не считаем, что оно необоснованно. Украина проделала впечатляющую работу», - заявила она.

Представитель Еврокомиссии добавила, что окончательное решение в любом случае останется за руководителями стран ЕС, которое они примут на саммите в декабре.

С критикой инициативы ЕК премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). В своем заявлении он подчеркнул, что предложение по Украине плохо подготовлено и не имеет никаких аргументов. Поэтому из повестки предстоящей встречи руководителей европейских стран его нужно вычеркнуть.

Саммит лидеров стран Евросоюза пройдет с 14 по 15 декабря. Одной из тем встречи станет решение о запуске переговоров по вступлению Украины и Молдавии в состав блока.

С такой инициативой Еврокомиссия выступила в начале ноября. В своем заявлении авторы заявили, что обе страны выполнили все условия для запуска переговорного процесса.

Венгрия Еврокомиссия Евросоюз Украина
04 декабря 2023, 16:29
Венесуэльцы поддержали вхождение в страну подконтрольного Гайане региона
Global Look Press
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Жители Венесуэлы на всенародном референдуме поддержали присоединение в состав государства региона Эссекибо, который составляет порядка двух третей соседней страны Гайана. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на местный избирком.

За решение выступили 95% принявших участие в голосовании венесуэльцев. Эссекибо является богатым углеводородами регионом, который входит в состав Гайяны, составляя две трети от всей страны.

Общая площадь территории составляет порядка 160 тысяч квадратных метров. Венесуэла оспаривала принадлежность Эссекибо с XIX века.

Издание El Universal уточнило, что всего в голосовании приняли около 10,5 миллиона человек при населении в 28 миллионов человек.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что результаты голосования являются торжеством демократии. При этом он не уточнил, какие именно дальнейшие шаги страна примет после референдума. В ответ лидер Гайаны Ирфаан Али пообещал, что власти сделают все необходимое, чтобы защитить каждый дюйм земли Эссекибо.

Ранее МИД Венесуэлы сообщил, что США намерены в будущем построить военную базу в Эссекибо. Ведомство упрекнуло американскую сторону в планах разграбить его государство.

Венесуэла
04 декабря 2023, 14:21
Болгария официально отказалась поставлять Украине списанную бронетехнику
Global Look Press
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В Болгарии запретили передавать Украине списанную с баланса МВД бронетехнику. Она понадобится для охраны границ и в случае стихийных бедствий. Президент Румен Радев воспользовался правом вето, сообщила его пресс-служба.

«Как глава государства и Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Болгария я обязан обратить внимание на возможные негативные последствия этого решения и предоставить возможность для новой дискуссии», - заявил он.

Радев вернул на повторное рассмотрение закон о ратификации соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины о бесплатной передаче военной техники с вооружением и запчастями. Депутаты, по его словам, не удостоверились в том, нужна ли эта техника собственным военным.

По мнению президента, ее можно использовать для охраны границ, оказания помощи населению в случае стихийных бедствий и аварий в высокогорных районах и зимних условиях. Кроме того, МВД Болгарии и Главное управление пограничной полиции недостаточно укомплектованы, а в бюджет 2024 не внесли трат на новые машины. Голосование за ратификацию соглашения провели с нарушениями, не все депутаты успели ознакомиться со списком «подарков» для Украины.

Народное собрание проголосовало за передачу 100 списанных бронетранспортеров 22 ноября, сообщили «Известия». Политолог Дмитрий Журавлев предупреждал, что Болгария, Греция и Венгрия первыми на Западе откажутся помогать Украине.

Болгария Оружие Украина Танки

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