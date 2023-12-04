Путин заявил о неминуемом росте активности России в мировых делах

«Рассчитывает, что все международные партнеры в отношениях с нами продолжат придерживаться принципа взаимного учета интересов и равноправия. Как бы кто не хотел, наша активность в мировых делах продолжит нарастать», - сказал он.

Путин отметил, что в 2024 году России предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций.

«У нас нет предвзятых и враждебных намерений. Мы проводили и проводим независимый внешнеполитический курс. Мы открыты к партнерству со всеми странами и неприемлем блоковую конфронтацию, а также любые шаги, идущие вразрез с уставом ООН», - добавил президент.

Ранее глава государства отметил, что мир находится в состоянии турбулентности в связи с переходом к многополярному устройству. По его словам, на этом фоне началось обострение ряда конфликтов, а давние противостояния вышли на новый уровень.