Путин заявил о готовности России поставить зерно в Пакистан

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«Мы готовы выполнять свои обязательства. И должен отметить, что для этого есть все основания и предпосылки», - указал российский лидер.

Он добавил, что в 2023 году Россия поставила один миллион тонн зерновых в Пакистан. Путин также отметил, что государство ожидает хорошего урожая в этом году. По словам российского лидера, он составит примерно 137-138 миллионов тонн зерна.

«Примерно в этом объеме. То есть экспортный потенциал будет солидным, практически как в прошлом году, - где-то под 50–60 миллионов тонн», - подчеркнул Путин.

Первая личная встреча Путина с Анваар-уль-Хаком Какаром проходит в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.