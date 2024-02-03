Путин заявил, что ему больно говорить о ситуации под Харьковом после отхода России

«Больно сейчас говорить про это, но я все-таки скажу. Когда из Харьковской области наши подразделения отошли, мы же знаем, что там творилось. Так поступать могут только неонацисты. Вот в чем дело, с кем мы имеем дело», - сказал глава государства.

Президент России также выразил убеждение, что большая часть жителей страны настроена на помощь населению республик Донбасса , не желая «бросать людей под колеса неонацистов».

Путин также заявил о правильности решения о защите людей на новых территориях России. Он подчеркивал, что в противном случае страна стала бы дряхлой и никому не нужной, у которой Запад постарался бы «что-то оттяпать».