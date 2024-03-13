Путин заявил, что Байден пытался отговорить его идти на выборы

Киселев в ходе беседы напомнил главе государства, что в 2011 году Байден посетил Москву и просил Путина не баллотироваться в президенты.

«Ну, это же тоже как раз признак вмешательства», - ответил Путин.

Ранее президент России заявил, что для страны Джо Байден является более предпочтительным главой Белого дома , чем Дональд Трамп. При этом Путин подчеркнул, что готов работать с любым человеком, которого американский народ выберет в качестве своего президента.

Кроме того, Путин отказался давать оценку дееспособности Байдена, напомнив, что не является специалистом в этой области.