Путин взбесил США своим визитом в КНДР и Вьетнам

«Четыре дня в Азии. Это все, что нужно <…> Путину, чтобы разозлить Вашингтон», - указали в статье.

По мнению авторов материала, само присутствие президента России и его заявления, которые оказались «смелыми в одну минуту, расплывчатыми - в следующую», еще больше усложнили и без того непростые расчеты в сфере безопасности и конкуренции «великих держав».

В NYT также назвали встречу Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном серьезным напоминанием об исторических военных связях сторон.

В статье также привели мнение посла США в Японии Рама Эмануэля , который охарактеризовал визит российского лидера в Азию как «сбывшиеся худшие опасения».

«То, что Россия только что сделала, - сказала нам, что собирается сплотить государства-изгои, которые разрабатывают ядерное оружие, нарушают договоры о нераспространении и позволяют странам, находящимся под санкциями ООН, выйти за рамки этих ограничений», - сказал он.