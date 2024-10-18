18 октября 2024, 16:55

Путин выступил за создание государства Палестина

Пресс-служба Кремля
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Президент Владимир Путин поддержал идею создания полноценного государства Палестина. Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ перед саммитом БРИКС в Казани, его процитировала пресс-служба Кремля.

Он назвал это главным способом урегулирования палестино-израильского конфликта. Российский лидер добавил, что контактирует с обеими сторонами.

«Палестинскую проблему Израилю не решить только материальными стимулами для палестинцев, важны и духовные вопросы. Палестинцы не уйдут со своей земли», - подчеркнул он.

Также Путин напомнил, что схема с двумя государствами соответствует решению, вынесенному Совбезом ООН.

В августе президент Палестины Махмуд Аббас приезжал в Москву на переговоры с Путиным.

Россия Владимир Путин Конфликт Израиля и Палестины Палестина
18 октября 2024, 13:34
Встреча с лидером ХАМАС стала для израильских военных сюрпризом
Global Look Press
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Ликвидация лидера ХАМАС Яхьи Синвара стала неожиданностью для израильских солдат. Об этом сообщило The New York Times.

По данным издания, военнослужащие ЦАХАЛ патрулировали местность на юге сектора Газа, когда наткнулись на бойцов ХАМАС. Началась перестрелка.

«Когда пыль осела и солдаты начали обыскивать здание, они нашли тело, имевшее поразительное сходство с тем, кого они не ожидали увидеть, за кем их страна охотилась с 7 октября 2023 года - Яхья Синвар, лидер ХАМАС», - сообщил автор статьи.

Однако, по мнению издания, Израиль на этом не успокоится и продолжит боевые действия, пока полностью не ликвидирует движение.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала кадры последних минут жизни Синвара. Лидера палестинского движения ликвидировал снайпер.

Израиль Военные Конфликт Израиля и Палестины Палестина
18 октября 2024, 10:23
Артемию Лебедеву запретили въезд в Латвию
РИА «Новости»
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Латвия запретила въезд дизайнеру Артемию Лебедеву и юмористу Валерию Пономаренко. Об этом сообщила глава МИД страны Байба Браже на своей странице в соцсети X.

«Мною принято решение включить граждан РФ Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвийской республики лиц (персон нон грата)», - написала она.

Согласно части второй статьи 61 Закона об иммиграции страны, иностранцу могут запретить въезд, если его сочтут угрозой безопасности или общественному порядку Латвии.

Ранее Лебедев раскритиковал эмигрировавших россиян , охарактеризовав их поведение за границей известной русской пословицей.

Браже в начале сентября отметилась призывом снять все ограничения для украинской армии , чтобы она могла наносить удары по России всем, что у нее есть.

Латвия Санкции Россия Артемий Лебедев
18 октября 2024, 03:55
ЕС собрался «защитить» пограничные с Россией страны
РИА «Новости»
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Руководство европейских стран обсуждает возможные меры для защиты граничащих с Россией и Белоруссией государств, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, речь идет о Финляндии, Польше и странах Прибалтики, сообщило РИА «Новости».

«Пограничные с Россией и Белоруссией страны сталкиваются с давлением на границах. Они должны иметь эффективные соответствующие меры, которые можно принять временно для защиты границ, которые мы сейчас обсуждаем», - отметила глава ЕК.

Ранее фон дер Ляйен обвинили в полном захвате власти в Евросоюзе. Журналисты Politico обратили внимание на то, что председатель Еврокомиссии избавилась от внутренних оппозиционных сил, на что потратила несколько месяцев.

Белоруссия Россия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен
18 октября 2024, 00:37
Прием Грузии в ЕС фактически заблокировали
РИА «Новости»
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Саммит Европейского союза объявил о фактическом блокировании процесса приема Грузии в сообщество. Страну обвинили в нарушении европейских ценностей, сообщил ТАСС со ссылкой на итоговое заявление.

«Европейский совет выражает серьезную озабоченность относительно курса грузинского правительства», - говорится в документе.

Этот курс «подрывает» европейский путь Грузии. При этом в ЕС заявили о готовности поддерживать грузинский народ на этом пути, противопоставив население правительству. На саммите предупредили, что будут пристально следить за предстоящими парламентскими выборами в стране, которые должны быть «честными и свободными».

Для возвращения Грузии на путь в ЕС от государства потребовали «демократических» реформ.

Ранее Евросоюз приостановил встречи с грузинским руководством из-за «его недружественного отношения».

Грузия Евросоюз

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