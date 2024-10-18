Путин выступил за создание государства Палестина

Читайте нас в:

Он назвал это главным способом урегулирования палестино-израильского конфликта. Российский лидер добавил, что контактирует с обеими сторонами.

«Палестинскую проблему Израилю не решить только материальными стимулами для палестинцев, важны и духовные вопросы. Палестинцы не уйдут со своей земли», - подчеркнул он.

Также Путин напомнил, что схема с двумя государствами соответствует решению, вынесенному Совбезом ООН.

В августе президент Палестины Махмуд Аббас приезжал в Москву на переговоры с Путиным.