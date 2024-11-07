Путин высказался о формировании нового многополярного мира
В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов. На это указал президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Только тогда мы сможем обеспечить, действительно, долгосрочные условия для всеобщего справедливого и безопасного развития», - сказал он.
Российский лидер отметил, что прежнее устройство мира ушло, а за формирование нового развернулась борьба. В ходе своего выступления он подчеркнул, что Россия остается необходимой для всего мира.