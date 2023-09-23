Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-президента Италии Наполитано

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Российский лидер отметил, что Наполитано был выдающимся государственным деятелем и настоящим патриотом Италии. В юности бывший президент мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, после чего многие годы верно служил своему государству.

«Он по праву пользовался искренним уважением соотечественников и большим международным авторитетом», - подчеркнул Путин.

Президент России добавил, что ему посчастливилось неоднократно общаться с этим замечательным человеком. Путин попросил Маттареллу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного.

О смерти Наполитано стало известно вечером 22 сентября. Он умер на 99-м году жизни. Сообщалось, что состояние политика ухудшилось, и в последние месяцы жизни он находился в римской клинике.