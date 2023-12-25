Путин выразил надежду на дальнейшее развитие ЕАЭС

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«По сути это новый документ программного характера <…> Рассчитываю, что мы с вами утвердим декларацию, оформив это соответствующим решением», - указал российский лидер.

Глава государства отметил, что входящие в международную организацию страны активно сотрудничают во многих сферах, в том числе и в экономике. Он назвал развитие партнерства в рамках ЕАЭС динамичным и успешным.

Встреча лидеров объединения проходит в Президентской библиотеке, в заседании приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в международных мероприятиях в Петербурге. Глава государства посетит 26 декабря неформальный саммит СНГ, подчеркнул пресс-секретарь президента.