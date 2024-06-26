26 июня 2024, 15:54

Путин встретится в Москве с лидером Республики Конго Сассу-Нгессо

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин проведет переговоры с коллегой из Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран встретятся в Москве 27 июня. Путин и Сассу-Нгессо обсудят перспективы развития российско-конголезских отношений, а также темы региональной и международной повестки дня.

Президент РК прибыл в российскую столицу 25 июня. Лидера африканской страны встретили в аэропорту замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Республики Конго в России Давид Мадука, сообщили «Известия».

Ранее переговоры Путина и Сассу-Нгессо анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что глава России также встретится в ближайшее время с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Дату его визита уже согласовали, подтвердил пресс-секретарь Путина.

Глава государства также станет участником саммита ШОС, который состоится в Астане 3 и 4 июля.

Кремль Африка Россия Переговоры Владимир Путин Москва
26 июня 2024, 14:31
Российский бизнесмен Пумпянский выиграл иск об отмене санкций ЕС
Unsplash
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Суд по общим вопросам Евросоюза удовлетворил иски российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского и его супруги об отмене санкций. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно документам, постановления об ограничениях Совета ЕС должны отменить в той части, где упоминаются предприниматель и его жена. Также Совет Евросоюза приговорили к оплате собственных судебных издержек и расходов истцов.

Уточняется, что суд отменил решения от 2022 года о внесении Пумпянских в черный список, а также от 2023 года по продлению в их отношении запретительных мер.

Накануне сообщалось, что Великобритания сняла санкции с топ-менеджера «Алросы» Алексея Филипповского. Причину отмены ограничений не уточнили.

Великобритания Суд Санкции Евросоюз
26 июня 2024, 14:10
Россия подавала США сигналы по обмену заключенными — Рябков
Unsplash
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Для успешного решения вопроса по обмену заключенными властям США следует прислушаться к сигналам России. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что страна подавала их по определенным каналам. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Они должны не отмахиваться от них, как они имеют обыкновение это делать, а вдуматься в суть этих сигналов. Может, тогда им что-то станет яснее», - сказал он.

Рябков отказался комментировать возможные переговоры о новом обмене заключенными между Россией и США, но назвал начало суда над журналистом Эваном Гершковичем важным процессуальным этапом. Он не стал прогнозировать срок, в течение которого стороны примут конкретные шаги, и призвал американские власти прислушаться к отправленным «по соответствующим каналам» сигналам.

Репортера The Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже , сообщил RT. Первое заседание по его делу прошло 26 июня в закрытом режиме. Президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону не исключил возможность обмена журналиста.

США Дипломатия Россия МИД РФ Пол Уилан Задержание Эвана Гершковича
26 июня 2024, 13:35
Армения обвинила Россию в «сдаче» Карабаха Азербайджану
РИА «Новости»
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Россия якобы отняла у Армении Нагорный Карабах и вернула его Азербайджану. Такое заявление сделал секретарь армянского Совбеза Армен Григорян, сообщило издание «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам политика, боевые действия между республиками велись, когда Армения «полностью зависела» от России.

«Россия пришла, отняла у нас Карабах, вернула Азербайджану», - заявил Григорян.

Он добавил, что российская сторона якобы сама решила не поставлять боеприпасы и оружие Армении.

Россия 12 июня вывела свой миротворческий контингент из Нагорного Карабаха. Регион покинули личный состав, техника и вооружение. До этого Армения и Азербайджан провели демилитаризацию границы.

Армения Россия Нагорный Карабах Азербайджан
26 июня 2024, 12:08
«Жест доброй воли». Почему Ассанжа освободили именно сейчас
РИА «Новости»
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Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиненного по делу о шпионаже, освободили в зале суда после заключения сделки с Минюстом США. Он провел в британской тюрьме пять лет. Именно сейчас, в преддверии выборов, властям США оказалось выгодно дать журналисту свободу, рассказала 360.ru политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко.

«Всей правды нам не скажут, но здесь просматривается вполне конкретный предвыборный интерес команды Байдена. За последние года полтора он заработал не самую выгодную предвыборную репутацию: мало того, что были какие-то определенные „физические“ проколы, - сказалась позиция США по конфликту на Украине и ближневосточному конфликту», - рассудила она.

По словам Войко, скандал с сыном президента США Хантером Байденом тоже не добавил американскому лидеру очков.

«На этом фоне возникла потребность показать Байдена как милующего политика, который способен на жесты доброй воли», - сделала вывод политолог.

Она указала на то, что Ассанж, заработавший себе имя борца за правду и свободу слова, обнародовал документы, связанные скорее с деятельностью республиканцев, чем демократов, так что Байден фактически помиловал человека, с которым «лично у него счетов не очень много». Кроме того, речь шла о сделке, то есть с Ассанжа тоже взяли «определенные обязательства», он оказался ограничен в своих действиях.

«Тем самым Байден решает вторую задачу: не допустить закрепления за Ассанжем репутации борца с американскими недостатками, едва ли не идеала в определенных кругах. В то же время это некий сигнал желающим повторить опыт Ассанжа о том, что только на уровне президента, и то если сойдутся определенные обстоятельства, такие вопросы могут быть решены», - предположила Евгения Войко.

По ее мнению, на Ассанжа, скорее всего, наложили запреты на ведение журналистской или другой публичной деятельности, так что в ближайшее время вряд ли стоит ждать появления новых «обличительных документов» и утечек.

США Суд Джулиан Ассанж Запреты

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