Путин встретится с выпускниками советских и российских вузов в Ханое

Глава государства прилетел во Вьетнам вечером 19 июня сразу после визита в Северную Корею. Он поприветствовал всех встретивших его представителей страны и направился в свой лимузин Aurus.

В четверг, 20 июня, Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. В Ханое он встретился с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом страны То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном.

Утром 20 июня российский лидер прибыл в президентский дворец в Ханое. На месте главу государства встретил его вьетнамский коллега То Лам.