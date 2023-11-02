Путин встретился с президентом Экваториальной Гвинеи
Президент Владимир Путин встретился в Москве с главой Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Лидеры обсудили в Ново-Огареве двустороннее сотрудничество и мировые проблемы, сообщил сайт Кремля.
«Господин президент, у нас хорошие перспективы, есть чем заниматься», - отметил Путин в разговоре с Мбасого.
Глава африканской страны обратил внимание на дружественные отношения двух государств и поблагодарил Россию за гостеприимство. По его словам, российская сторона тепло встретила делегацию в аэропорту.
В разговоре с российским лидером Мбасого также заявил о намерении Экваториальной Гвинеи нарастить партнерство в сфере обороны.
«Я хотел бы укрепить наше сотрудничество в области обороны, в области защиты наших стран», - указал он.
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал о резком увеличении производства военной техники в России. Он отметил, что Рособоронэкспорт заключил контракты с 43 странами Африки. Глава госкорпорации добавил, что производство некоторых видов военной продукции и снарядов выросло в 2023 году в 60 раз.