Путин встретился с президентом Экваториальной Гвинеи

«Господин президент, у нас хорошие перспективы, есть чем заниматься», - отметил Путин в разговоре с Мбасого.

Глава африканской страны обратил внимание на дружественные отношения двух государств и поблагодарил Россию за гостеприимство. По его словам, российская сторона тепло встретила делегацию в аэропорту.

В разговоре с российским лидером Мбасого также заявил о намерении Экваториальной Гвинеи нарастить партнерство в сфере обороны.

«Я хотел бы укрепить наше сотрудничество в области обороны, в области защиты наших стран», - указал он.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал о резком увеличении производства военной техники в России. Он отметил, что Рособоронэкспорт заключил контракты с 43 странами Африки. Глава госкорпорации добавил, что производство некоторых видов военной продукции и снарядов выросло в 2023 году в 60 раз.